澳大利亚海边发生枪击事件，勇擒凶犯的“市民英雄”是穆斯林水果店老板

14日在澳大利亚悉尼东部邦迪海边举行的犹太教节日“光明节纪念庆典”中发生枪击事件，2名凶犯是父子关系，当地调查当局正在调查他们是否与伊斯兰极端主义武装团体“伊斯兰国”或伊朗有关。以色列公开批评说：“澳大利亚政府放任反犹太主义，导致了对犹太人的恐怖袭击。”据美联社等媒体15日报道，邦迪海滩枪击事件的死亡人数已增至16人，其中包括10岁少女和87岁老人。遇难者中包括来自乌克兰的大屠杀幸存者亚历克斯·克莱特曼。另有40人受伤，正在住院接受治疗。经确认，经过肢体冲突，从犯人手中抢走枪支，防止更大损失的“市民英雄”是在悉尼经营水果店的艾哈迈德（43岁·照片）。据悉，他是来自叙利亚的穆斯林。作为两个孩子的父亲，他在制服犯人的过程中胳膊和手部中弹，接受了手术，目前正在住院。警方说，枪手身份是萨吉德·阿克拉姆（50岁）及其儿子纳维德·阿克拉姆（24岁）。据悉，他们是巴基斯坦裔。萨吉德被警察当场击毙，纳维德受枪伤正在医院接受治疗。惨案发生后，警方在他们的车辆上发现了2个简易爆炸装置。目前还没有确认其他嫌疑人。警方认为，犯人宣誓效忠“伊斯兰国”。在他们的车辆中发现了爆炸物和两面“伊斯兰国”旗帜。特别是，纳维德与2019年在悉尼被捕的“伊斯兰国”恐怖计划犯有关联，曾接受澳大利亚情报机关的调查。新南威尔士州总理克里斯明斯表示，萨吉德在2015年获得了枪支和狩猎许可证，共有6支有许可证的枪支。对于犯人是否是澳大利亚公民，他表示“无可奉告”。当天，澳大利亚总理阿尔巴尼斯承诺，将加强限制持枪许可期限等相关规定。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“澳大利亚是世界上最强大的枪支管制体系的国家之一。”以色列强调，承认巴勒斯坦为国家的澳大利亚政府的方针助长了反犹太主义。以色列总理内塔尼亚胡14日在演讲中表示：“反犹太主义是领导人保持沉默时传播的癌症。你们（澳大利亚政府）让这种疾病蔓延开来，其结果就是我们今天看到的可怕攻击犹太人。”美国总统特朗普当天也表示：“澳大利亚发生了可怕的袭击。这分明是反犹太主义的攻击。”金宝拉记者 purple@donga.com