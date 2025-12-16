特检：“金建希与尹锡悦在宣布戒严后大吵大闹……‘都被你搞砸了’”

据悉，去年12月3日时任总统尹锡悦宣布紧急戒严后，其夫人金建希对尹锡悦大发雷霆，说‘都被你搞砸了’。”内乱特检组（特别检察官赵恩锡）15日在最终调查结果发布会上表示，已经从金建希亲信那里得到了上述陈述。特检组解释说，为了确认金建希是否事先与尹锡悦谋划过戒严，对金建希的周边人物进行广泛调查，这一过程中掌握了“宣布戒严时，尹锡悦和金建希发生了严重的争吵，金建希说，‘我想的事情很多，但是因为宣布紧急戒严，一切都毁了’”的陈述。特检组说，为了确认戒严当天的行踪，对金建希访问的整容外科的人士也进行了广泛调查，但没有找到金建希与紧急戒严相关的证据。特检组确认，金建希从去年12月3日下午6点起在首尔市江南区一家整容外科停留了3个小时。据悉，金建希离开整形外科约1小时后，尹锡悦宣布紧急戒严，当时金建希正在官邸金建希是在接到宣布戒严的消息后才意识到情况，特检由此认为，金建希事先并不知道宣布戒严一事。特检组说，没有发现金建希与被指认与尹锡悦事先计划紧急戒严的时任国军情报司令卢相元见面或通话、发短信的记录。特检助理朴鲁洙表示：“没有证据表明卢相元和金建希见过面。”此外，有消息说，在2023年8月至11月的官邸聚会上军方相关人士密谋戒严时，金建希参加了与军方人士的聚会。朴鲁洙表示，相关消息尚未得到确认。朴鲁洙表示：“从（发给前法务部长朴性载等人的）社交媒体‘电报’信息来看，怀疑金建希干预国政相当严重，特检组也考虑到疑惑，进行相关调查，确认了戒严当天的行踪，但尚未查明紧急戒严相关事项。没有任何证据证明金建希介入了宣布紧急戒严。”不过，特检组承认，围绕金建希的司法风险有可能成为宣布紧急戒严的部分契机。尹锡悦从政权上台开始就对德意志汽车股价操纵事件等金建希的司法风险感到负担，这也对宣布戒严产生了影响。朴鲁洙解释说：“虽然明太均风险和名牌包调查不是直接因素，但我认为，在确定宣布戒严时间时应该有所反映。”具敏起记者 koo@donga.com