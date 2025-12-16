韩国通用汽车宣布投资3亿美元并推出四款新车以澄清撤资传闻

美国通用汽车（GM）韩国业务部门宣布，将向其韩国生产设施投资3亿美元（约合4400亿韩元），以此消除因直营服务中心出售而引发的“撤资传闻”。此举旨在将韩国打造为超越单纯生产基地的全球工程核心枢纽。韩国通用汽车15日在仁川青罗试车场举行“2026业务战略会议”，公布了未来发展规划。韩国业务部门总裁兼首席执行官（CEO）赫克托•比萨雷亚尔表示：“我们将强化从设计到生产、销售的全周期能力，扩大内燃机车与电动汽车产品组合，并引进先进驾驶技术，以实现与韩国市场的共同成长。”该公司将大幅强化面向韩国国内市场的产品阵容。计划于明年引进GMC和别克品牌，与雪佛兰、凯迪拉克共同构成四大品牌体系，使韩国成为北美以外首个运营通用汽车全系品牌的市场。此外，公司还公布了向生产设施投资约3亿美元，并在2026年前推出至少四款新车的计划。会议期间，公司展示了通过当天在青罗试车场揭幕的“虚拟工程实验室”整合分散研发组织、结合虚拟仿真与实车测试以最大化开发效率的愿景。通用汽车韩国技术中心总裁布赖恩•麦克默里强调：“韩国是引领通用汽车未来技术的核心枢纽。”近期，因直营服务中心出售事宜，工会指责其为“实质上的撤资步骤”并表示反对。此次新投资计划被视为旨在驳斥相关传闻。比萨雷亚尔总裁强调：“我们将持续进行生产基础投资，通用汽车对韩国的承诺坚定不移。”金在亨 monami@donga.com