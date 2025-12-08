美中安保文件不提朝鲜无核化……不能全指望特朗普



在美国和中国相继公开的安全文件中，朝鲜的无核化问题均被排除在外。美国在4日公布的国家安全战略报告中表示，将把防御美国本土和台湾、遏制中国等放在首位。但是，别说是直接关系到韩国安保的“韩半岛无核化”，就连朝鲜这个词也一次没出现。中国11月27日时隔20年发表裁军、不扩散相关白皮书，过去一直强调的韩半岛无核化表述也消失不见了。



美国最高对外战略方针——国家安战略报告就像美国总统在4年任期内执行的外交安保政策的指南。但是，不仅在前任总统拜登时期，在特朗普总统第一届任期内也毫无例外地登场过的无核化条款，这一次已被删除。本来特朗普就反复使用似乎承认朝鲜拥有核武器的“核国家”一词。这不得不说是韩美30多年来共享的朝鲜无核化目标有可能动摇的迹象。



更进一步说，韩半岛无核化从中国的正式文件中消失，让人怀疑曾与美国一起成为解决朝鲜核问题的核心轴的中国，实际上是要重新容忍朝鲜核问题。中国在公布9月中朝首脑会谈结果时，不仅没有提到之前4次首脑会谈时无一例外地提到了韩半岛无核化，而且从去年3月开始，在对外正式发表中绝口不提。



在此期间，突出表现的是特朗普急切想和朝鲜国务委员长金正恩突然会面。10月庆州亚太经合组织（APEC）峰会“求爱会”告吹后，特朗普已经预告将于明年4月访华，是栖届时再次推进美朝会晤。但是，无论发生什么事情，都必须阻止特朗普为了促成与拒绝讨论无核化的金正恩的会谈而接受承认有核国家的要求。



如果不与美国进行协商，只等待朝美会谈，无异于将韩国的安保推向不确定性的危机。韩国国家安保室长魏圣洛7日表示：“明年将推进与朝鲜重启对话，全面推进韩半岛共存进程。”但关键是与美国的沟通。如果把本土安全放在首位的美国一不小心倾向于让朝鲜废弃瞄准本国领土的远程导弹等裁军谈判，而中国对此默认，头上顶着朝鲜核武器的韩国将成为最大的受害者。正因如此，即使再怎么以陪跑者自居，韩国也不能成为朝核谈判的旁观者。

