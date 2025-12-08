Upbit交易所遭黑客攻击，54分钟内千亿枚加密货币被窃

国内最大加密货币交易所Upbit日前遭遇约400亿韩元规模的资产窃取事件。最新调查显示，在该公司遭受黑客攻击的短短54分钟内，有超过1000亿枚加密货币被盗。此外，Upbit运营商Dunamu在察觉黑客攻击后，直至当天与Naver Financial的合并活动结束后才向金融当局报告，被批评为“拖延报告”。根据国会政务委员会委员姜旻国议员室7日从金融监督院获取的资料，针对Upbit的黑客攻击发生于上月27日凌晨4时42分至上午5时36分，总计54分钟。在这不到一小时的时间里，流向未知外部钱包的加密货币包括Solana（SOL）在内共计24种，数量高达104亿647万余枚（约合445亿8059万韩元）。这意味着平均每秒有约3212万枚（约合1373万韩元）加密货币被转出。在此次黑客攻击中，Solana造成的损失最大，达189亿8822万韩元（占42.7%）。Upbit在察觉黑客攻击企图18分钟后召开了内部紧急会议，但6小时后才向金融当局通报了受损事实。有批评指出，其运营公司Dunamu是在当天与Naver Financial的合并活动结束后才进行了拖延报告。申武庆记者 yes@donga.com