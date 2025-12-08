魏圣洛：“明年将正式推进韩朝对话”

韩国国家安保室长魏圣洛7日宣布：“从明年开始，将推进与朝鲜恢复对话，正式启动韩半岛和平共存进程。”不过，魏圣洛暗示，美朝对话有可能先于韩朝，朝鲜的响应则是关键。但他同时明确表示，为了韩半岛和平进程，“没有直接把压缩韩美联合军演作为筹码考虑在内”。魏圣洛当天在总统室召开的三室长成果报告座谈会上表示：“2026年应该超越恢复，成为飞跃的元年。因为没有朝鲜的响应，仅从韩半岛和平进程来看，看起来没有太大进展，但是以稳定韩美关系、恢复韩中关系等成就为基础，正在考虑向韩半岛投射我们创造的能量。”对于南北（朝韩）对话的时间，魏圣洛没失直接回答，但是预测说：“据推测，美朝领先于南北。”他还表示：“无论哪一方，只要先实现，就会由此实现良性循环。”分析认为，他的意思是，在朝鲜能否作出回应尚不确定的情况下，将优先考虑与美国的合作，但今后将应对变数。魏圣洛解释说：“在过去6个月里，打开了韩美同盟复兴的大门。韩美两国的立场协调出乎意料地顺利，解决了安保问题等。”以此为基础，他强调，“作为和平制造者，将与美国紧密沟通，积极采取韩朝信赖措施”。但是，对于是否压缩韩美联合军演的提问，他慎重地回答说：“有很多可以考虑的筹码，并不一定直接把联合军演作为筹码考虑在内。正在考虑多种方案。”也就是说，为了韩半岛和平进程，不会把韩美核心安保合作手段——联合军演作为战略筹码。据悉，美国外交当局最近对统一部长郑东泳等人的“调整联合军演”筹码表示担忧，此举也意味着要切断不和谐音。根据10月在庆尚北道庆州举行的韩美首脑会谈的协议结果，从本月开始推进与美国的工作磋商。国家安保室第一次长金铉宗表示：“由国家安保室主管，组成了3个特别工作组。第一是铀浓缩相关协议专班，第二是核动力潜艇相关专班，第三是包括增加国防预算在内的国防预算领域协议专班，明年上半年有望取得看得见的成果。”魏圣洛就最近前统一部长官丁世铉等部分“自主派”元老们对国家安全保障会议的结构提出质疑一事反驳称：“现在的运营体系沿袭了金大中政府以来运营的制度和惯例，同时以‘次长’的头衔参与国家安全保障问题是从朴槿惠政府时期开始的。”申나리 journari@donga.com