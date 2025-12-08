民粹主义政治逼出来的投资“美市”和预备FIRE族



“可以不见不想见的人，真好。”



这是通过“美市”（美国股市）投资而“财务独立提前退休”一族（FIRE·Financial Independence Retire Early）经常说的话。



FIRE族是指积攒资产后即使不工作足以生活，在40岁左右退休的生活方式。最近它被多数MZ（千禧年+Z一代）视为一种“憧憬”和梦想。旅行、兴趣爱好等等，可以用自己想做的事情来填满日常生活。



FIRE的核心是通过成功投资创造足以退休的资产。因为仅靠劳动所得不足以创造出那种程度的资产。美国股市最近迅速成为受到关注的投资手段。人们认为，通过追踪标准普尔500指数、纳斯达克100指数的美国红利股（ETF-SCHD）的分红ETF（交易型开放式指数基金），可以让资产以每年大约10%-20%的幅度稳定增长。此外，这些工具也被视为退休后维持现金流的有效方式。



这是因为，相比多年一直难以突破“箱体区间”的韩国股市投资，以及需要相对较大资金、“差价投资（夹带全租购买房产）”变得困难的房地产投资，美国股市是那些FIRE梦想者们选择的救命稻草。



最近，韩国银行总裁李昌镛和副总理兼企划财政部长具润哲把汇率暴涨的原因指向“西学蚂蚁（海外股市投资散户）”，引发舆论反弹，其背后正是有这一类“西学蚂蚁”的存在。当然，也有一些“西学蚂蚁”投资两三倍的杠杆产品、“梗股（meme stock）”等投机性品种。不过，也有像FIRE族梦想者一样，为未来做规划并进行系统性投资的“西学蚂蚁”。他们对于海外股票资本利得税可能加强的动向十分敏感，目前对年资本利得超过250万韩元的部分适用22%的税率。



问题在于，为什么渴望成为FIRE族的人越来越多。Fire族并非一味玩乐，往往通过发优兔（YouTube）、做博客、写作、演讲等自由职业来获得外快。也就是说，实际上Fire族们与其说是不工作，不如说是不在企业或机构等组织里生活。他们不想为了并不满意的劳动所得而去磕磕碰碰，也不想迎合他人。



结果，FIRE族梦想者们的增加，可以被解释为是韩国社会未能给劳动者提供过组织生活的动机和奖励的结果。因为没有提供优质的工作岗位，也没有创造出适宜工作的企业文化。贬低中小企业的“X小”一词一直在使用。在年薪上反映劳动者能力的职务工资制引进没有进展。



正值生产力高峰的三四十岁人群退出劳动市场，必然对国家竞争力造成打击。因此有必要反思，在586一代等中老年层数量较多的情况下，是不是民粹主义政治把MZ们推向了预备FIRE族。



MZ们将以严厉的目光关注延长退休年龄的过程。特别是，如果人工智能相关新产业或现有产业的人工智能转换中产生的创新，因为老一代人的利害关系而搁浅，那么“FIRE”族梦想者们将大幅增加。

