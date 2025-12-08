北京举办“K-POP Day”活动……中国“粉丝”热情参与

“希望孩子们能像十年前那样，在中国亲眼观看K-POP演出的日子早日到来……”6日，在北京驻华韩国文化院举行的“K-POP Day”活动中，牵着10岁女儿前来的王晓冰（音译）是第一代“K-POP粉丝”。王女士在2016年因萨德（THAAD）部署事件而开始的“限韩令（韩流限制措施）”实施前就迷上了韩国音乐，目前仍在娱乐行业工作。她表示：“为了梦想成为偶像歌手的女儿，每年都会带她去韩国学习K-POP文化。”这是自上月1日韩中首脑会谈后，首次在公共机构层面举办的此类K-POP活动，吸引了约200名像王晓冰这样的中国K-POP粉丝参与。此前通过社交媒体（SNS）进行的参与者招募反响热烈，吸引了约600人报名。活动主办方韩国观光公社准备了多项活动，包括介绍韩国K-POP演出场所及大型经纪公司位置的“K-POP圣地巡礼”旅游指南说明会、K-美妆体验展台以及K-POP问答秀等。参与者们踊跃抢答与K-POP相关的各类问题，展现出十足的“粉丝力”。当天活动还包括为将在韩国出道的偶像团体选拔成员的全球试镜。11D代表黄贤熙表示：“最近几年，韩国国内经纪公司普遍不倾向于选用中国籍成员，但韩中首脑会谈后，随着对关系改善的期待升高，娱乐行业也在迅速行动。”黄代表也向活动参与者传授了准备偶像试镜的态度和诀窍。目前，韩国偶像歌手在中国大陆尚无法进行演出。但围绕社交媒体已形成了坚实的粉丝群。不过，随着近期关系改善氛围持续，期待韩国歌手不久后能在中国大陆举行演出的声音也在增大。自称是防弹少年团（BTS）多年粉丝的茜茜（艺名，24岁）表示：“曾试图去韩国、澳门和东南亚观看防弹少年团演唱会，但每次都未能如愿。如果他们来中国演出，即使买黄牛票也一定要去看。”金喆仲 tnf@donga.com