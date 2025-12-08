利用Coupang信息泄露事件的钓鱼骗术猖獗……警方提醒“切勿点击不明链接”

“为配送信用卡，请问您是否在家？”这是近日一位市民接到的电话。当该市民表示“未曾申请过信用卡”时，对方声称“近期因Coupang事件导致个人信息泄露，您的身份信息可能被冒用于申领信用卡”，并建议其联系“客服中心”。然而，经确认，该号码系伪造，冒充客服的人员以安全检查为由，诱导受害者在手机上安装“远程操控应用程序”。此为典型的语音钓鱼诈骗（电话诈骗）。据警察厅7日消息，近期，电信金融诈骗联合应对小组举报受理中心接连收到多宗举报，举报内容均系巧妙将Coupang个人信息泄露事件嵌入犯罪剧本的钓鱼骗术。除信用卡申领外，亦发现以“Coupang事件影响可能导致所订购商品配送延迟或遗漏”为由，诱导用户点击特定链接的短信钓鱼手段。警方相关人士分析认为：“这是一种将实际发生的大规模个人信息泄露事故‘嵌入’犯罪中，利用市民不安心理的智能化手法。”警方判断，此类行为是滥用因Coupang信息泄露事件而加剧的民众忧虑的“新型变种钓鱼”手段，已提升应对级别。截至目前，虽未确认因此类手法造成实际金钱损失，但鉴于手法日趋精巧，警方判断随时可能出现受害者。警方已大幅加强相关监控，正密切留意变种手法的出现。警方提出的核心预防守则有三点：△绝不点击来源不明的短信或网络链接，并立即删除；△牢记政府及金融机构不会通过电话或短信要求安装应用程序；△若怀疑遭遇冒充诈骗，应立即挂断电话并向112举报。警方特别提醒：“即便出于好奇点击来源不明的网络链接，瞬间也可能感染恶意代码。”联合应对小组相关人士强调：“市民的积极举报是早期发现并阻断最新犯罪手法的关键”，“若有人提及Coupang事件并要求提供个人信息，或收到可疑短信，请立即举报以防衍生损失扩大。”另一方面，根据警察厅国家侦查本部的分析结果显示，在Coupang信息泄露事件被曝光的6月24日前后，整体短信钓鱼及语音钓鱼案件数量未出现异常激增。在6月后发生的11.6万余起入室盗窃等一般犯罪中，也未发现与Coupang事件直接相关的案例。但警方表示，将持续进行检查，以阻断泄露信息被实际用于犯罪的“二次损害”。田南赫记者 forward@donga.com