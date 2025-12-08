外国产电动汽车“进军韩国”……现代汽车“内需防御”告急

“国产电动汽车的立足之地正日益缩减。”这是一段热议视频下的留言。视频中，搭载完全自动驾驶（Full Self Driving）功能的特斯拉电动汽车，正娴熟地自行通过釜山市区一处复杂的交叉路口。该环岛交汇处汇集了八车道、六车道和四车道道路，素有“司机的坟墓”之称。据韩国起亚汽车数据研究所7日发布的数据显示，今年1月至10月，特斯拉在国内电动汽车市场的占有率已达28.1%，首次超越现代汽车（21.7%），升至第二位。位居首位的起亚汽车（28.6%）也正面临紧迫追赶。而特斯拉已于上月底宣布在韩国引入完全自动驾驶功能，业界为此震动。这引发了市场担忧：电动汽车市场的头把交椅可能将让予外国品牌。中国企业也正相继进军韩国市场。中国吉利汽车的高端电动汽车品牌极氪（ZEEKR）近日宣布进入韩国，并于近期与韩国经销商签订合约，目标是在明年第一季度（1月至3月）启动销售。中国比亚迪（BYD）在推出小型运动型多用途车（SUV）后，近期亦在韩国扩充销售车型，新增了中型轿车等。面对以特斯拉为首的外国产电动汽车如此积极“进军韩国”，现代汽车集团等国内汽车行业正苦思内需市场防御之策。尤其是韩国已被全球电动汽车企业列为明年主要攻略目标。与其他国家如美国、中国不同，韩国明年电动汽车补贴预算较今年增加了1830亿韩元。现代汽车集团正通过高性能、高端化战略寻求出路。据业界消息，起亚汽车计划于明年推出EV3、EV4、EV5的GT版本。GT是为长途驾驶设计的豪华高性能运动车型。除已公布上市计划的高性能车型——捷尼赛思GV60 Magma外，捷尼赛思明年预计还将推出作为现代汽车集团代表性高端车型开发的GV90。一位业内人士分析指出：“现代汽车集团正针对特斯拉的自动驾驶技术实力及中国企业的性价比战略，推出新的市场定位。”崔元英记者 o0@donga.com