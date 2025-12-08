总统室：“已和执政党就推进内乱法庭达成共识”

总统室7日就设立内乱法庭的法案表示：“总统室和执政党已经形成共识，将在把违宪可能性最小化的范围内推进。”不仅是司法部门和国民力量党，泛执政圈的祖国革新党也有人指出“违宪可能性很大”，共同民主党则致力于推进内乱法庭。总统政务首席秘书禹相虎当天在龙山总统室举行的“李在明政府6个月成果报告记者座恳谈会”上表示：“执政党和总统室之间原则上就推进内乱审判法庭达成了共识。”他表示：“现在进行中的内容可以理解为是执政党克服各种内部分歧，经过协调，制定统一方案的过程。”据悉，总统室在提议设立内乱法庭时，向执政党传达了“应收集专家的意见，消除违宪性是非”的意思。共同民主党明确了将在本月内处理《内乱特别法》的方针，内容包括设立专门负责去年12月3日紧急戒严相关内乱、外患事件等的专门法庭，并任命另行负责拘捕令的法官。目前，共同民主党正在与国会议长室协调9日至14日、21日至24日举行正式会议的方案。该党事务总长赵承来在当天召开的记者见面会上表示：“将朝着消除（违宪争议）担忧的方向进行研究，根据需要的方式进行完善。将顺利引入专门负责内乱的法庭。”总统秘书室长姜勋植当天就任命特别监察官一事表示：“一定会做的。从程序上看，希望国会尽快推荐特别监察官并委派前往。”前总统室数字沟通秘书金南国因为发送内容为“我会推荐给贤智姐姐（总统第一附属室长金贤智）”的人事请委短信而辞职后，国民力量党要求任命特别监察官。姜勋植表示：“包括我在内，对金南国、金贤智进行了调查和监察。实施结果确认金南国并没有发送相关（短信）内容。”此外，韩国国家安保室长魏圣洛当天表：“将推进与朝鲜重启对话，正式启动韩半岛和平共存进程。不一定会直接考虑韩美联合军演（调整）这张牌。”朴训祥记者、金自炫记者 tigermask@donga.com、zion37@donga.com