《K-POP猎魔女团》在全球YouTube平台引发热潮

奈飞（Netflix）动画《K-POP猎魔女团》成为2025年韩国YouTube平台最热门关键词。3日，YouTube发布“2025年终总结榜单”，介绍了韩国YouTube用户关注度最高的主题、歌曲及创作者。《K-POP猎魔女团》包揽了最热门主题、最热门歌曲以及短视频最热门歌曲等多个榜首。根据YouTube数据显示，今年热门主题榜单中包括《K-POP猎魔女团》、奈飞剧集《完全上当了》以及《鱿鱼游戏》等作品。热门主题评选综合了各主题的观看量、上传量及创作者活跃度等多重维度，专门收录2025年新涌现或用户关注度显著提升的主题。值得注意的是，《鱿鱼游戏》与《K-POP猎魔女团》不仅在韩国，更在多数受调查国家的热门主题榜单中名列前茅。YouTube对此说明：“这显示全球粉丝正通过YouTube平台积极创作和消费韩国文化内容。”此外，《罗布乐思》、《洛奇》等游戏作品，以及2025年出道的偶像团体“ALLDAY PROJECT”、“Hearts2Hearts”同样跻身热门主题榜单。《鬼灭之刃》、《进击的巨人》等动漫相关主题也在今年韩国YouTube平台引发热议。在依据2025年发布歌曲或相较去年取得显著成绩的评选标准下，《K-POP猎魔女团》在韩国YouTube最热门歌曲榜单中表现尤为突出。该作品的三首歌曲《Golden》、《Soda Pop》、《Your Idol》分别位列第1、第3和第10名。其中《Soda Pop》与《Golden》在基于短视频上传量的最热门短视频歌曲排行中亦分获冠亚军。与此同时，歌手G-Dragon、偶像组合IVE及BLACKPINK的歌曲也入选最热门歌曲榜单。YouTube特别指出：“在美国YouTube年度最热门歌曲榜单前十名中，亦有五首为《K-POP猎魔女团》原声带在内的K-POP作品。”最热门创作者榜单中，综合格斗运动员秋成勋、喜剧演员李秀智以及厨师安成宰等人士入选。通过人工智能（AI）生成的仓鼠角色刻画现实职场生活而引发订阅者共鸣的“情绪不稳金仓鼠”频道位列热门创作者第7名。该榜单以2025年获得的韩国国内订阅者数为基准，品牌与媒体公司频道、儿童内容频道等未列入评选范围。朴钟敏记者 blick@donga.com