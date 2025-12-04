

人们总是看见自己想看见的。比起真相，人们更愿意选择自己愿意相信的；只在熟悉的框架内试图理解对象。即便所见的与真实存在的绝不可能相同。勒内•马格利特的《人类的境况》（1933年•照片）正是将这种认知习惯视觉化的作品。它揭示了一个事实：我们自认为看见了世界的本真面貌，但实际上始终是通过某种框架进行观察。



作品构图简洁。窗前的画架、架上的画布以及窗外的风景。画布上绘有窗外风景的一部分，看上去与窗外的真实风景完美衔接。观赏者很自然地会假设这幅画布再现了窗外的风景。即，画中风景是现实，而画布是对该现实的再现。然而，这一假设恰恰是马格利特执意要动摇之处。



稍加思考，我们便会很快醒悟：我们确信是窗外真实风景的区域，以及描绘了该风景的画布，都只不过是画家在单一画面上构成的图像。看似现实的窗外风景实际上也是画作，而画布上再次描绘的风景也只是画中之画。这幅画向我们表明，试图区分二者的行为本身，正是源于我们熟悉的认知习惯。



《人类的境况》是将知觉与存在的关系这一古老的哲学问题以绘画形式高度概括的作品。但若回想其创作年代，便能领会其另一层深意。1933年，正是纳粹在德国夺取政权，并通过宣传与图像操控来控制大众感知的时期。大众“如其所展示地”看待现实，并相信了他们愿意相信的虚构。其结果便是暴力与真相被掩盖。这幅画也在叩问今天的我们：你现在所看到的，究竟是现实，还是由熟悉的框架所构成的图像？

