《疯狂动物城2》热映，即便观看百遍亦能发现隐藏细节

“参与《疯狂动物城2》制作的人员超过700名，他们在种族、年龄和性别方面呈现多样性。即使在试映监测时，也会出现此处观众发笑而彼处观众无反应的情况，大家的反响各不相同。”迪士尼电影《疯狂动物城2》创下了动画电影全球首周票房收益历史最高纪录（约5.6亿美元，约合8224亿韩元）。参与《疯狂动物城2》制作的布景扩展总监李淑熙（人名音译下同）在2日的视频采访中表示：“多样化的人员共存于制作团队之中，这与电影的主题思想相通。正因如此，该作品才成为能引发众多观众共鸣的作品。”布景扩展总监（set extension supervisor）是运用多种数字工具负责制作背景或环境以强化故事叙述的角色。《疯狂动物城2》除了李淑熙总监外，还有动画师李贤珉和崔荣在等众多韩国工作人员参与其中。这些在美国加利福尼亚州迪士尼总部工作的人员一致表示：“作为在美国属于少数群体的韩国人，我们比任何人都更能对电影主人公‘朱迪’这一角色产生共鸣。”朱迪是一个看似柔弱却成为警察的兔子角色。李淑熙总监表示：“作为韩裔女性，既怀有‘必须做得令人无愧’的压力感，也并存着‘自己做得不错’的自豪感。”该片于上月26日在韩国国内上映，目前观众人数已突破225.9万人次，持续占据票房榜头把交椅。尤其是作品中“栩栩如生的角色”成为热议话题。动画师崔荣在表示：“在朱迪拜访尼克时，两人倚在门廊对话的场景，虽然并非为突出两者‘化学反应’的动态镜头，但仍推倒重来、重新绘制了四次。”《疯狂动物城2》中多处可以发现向《料理鼠王》等以往迪士尼动画致敬的场景。动画师李贤珉表示：“我们希望即使人们观看100遍，也能不断发现新的东西。我们在细节和隐藏彩蛋上花费了极大的心思。”金泰彦记者 beborn@donga.com