韩国选手林钟彦和金吉利并肩摘金 ISU短道速滑世巡赛落幕

韩国短道速滑“怪物滑手”林钟彦（18岁）与“兰博基利”金吉利（21岁）在奥运赛季最后一场世界巡回赛（原世界杯）比赛中双双夺得金牌。林钟彦于1日在荷兰多德雷赫特举行的2025-2026国际滑冰联盟（ISU）短道速滑世界巡回赛第四站男子1000米比赛中，以1分25秒877的成绩夺冠。这是他在继个人首场成年组赛事（第一站男子1500米）后，获得的第二枚世巡赛个人项目金牌。林钟彦表示：“在首站夺冠后，我的竞技状态不佳。这是奥运会前最后一次能展现我能力的机会，能够夺冠非常高兴。”随后，金吉利在女子1500米比赛中以2分26秒306的成绩率先冲过终点，并欢呼庆祝。这是她继第三站后，在该项目上连续第二次夺冠。该项目第二站冠军崔珉祯（27岁）当天获得铜牌。林钟彦、金吉利、崔珉祯还与黄大宪（26岁）一同出战的混合2000米接力项目中为韩国队再添一枚铜牌。随着明年2月米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会的临近，本赛季世界巡回赛以第四站比赛收官。韩国队本赛季以9金、8银、4铜的成绩结束征程。总成绩位列第二，仅次于加拿大（15金、7银、9铜）。象征男、女组总积分第一的“水晶球奖”分别由加拿大选手威廉•丹吉努（24岁）和考特妮•萨罗（25岁）获得。韩国队已连续两个赛季与“水晶球奖”无缘。上赛季因参加哈尔滨冬季亚运会而缺席了第五站比赛，但本赛季参加了全部赛事却仍未产生总积分第一的选手。国际滑冰联盟计划于12日根据截至本站比赛的积分成绩，向各国协会通报明年奥运会各项目的参赛名额数量（最多3个）。韩国在弱势项目男、女500米上，很可能仅获得各2个参赛名额。韩国队在2022年北京冬奥会时，男、女500米项目也均是各只有两人参赛。韩国代表队将于2日回国，转入奥运会备战体制。金吉利表示：“韩国队始终是奥运会上的一支强队。虽然我们有信心，但没有什么事情是完美的，我们将更加努力训练。”任寶美 bom@donga.com