日本歌手在上海演出中途被强制退场 日方称其为侮辱性措施

上月7日日本首相高市早苗发表“台湾有事时干预”言论致使中日矛盾激化之际，一名正在中国演出的日本歌手突然被要求离开舞台。随着大众音乐、古典音乐会、音乐剧、电影上映等活动接连取消或推迟，有分析认为中国对日本文化产业的限制措施正持续扩大。据《共同社》30日报道，在上月28日于上海举办的“万代南梦宫节2025”活动中，日本歌手大槻真希正在舞台演唱时，灯光突然熄灭，音乐戛然而止。随后部分工作人员登上舞台与大槻真希交谈，其未能完成演唱便退下舞台。大槻真希是演唱人气动画《海贼王》主题曲的歌手。其所属事务所表示“因演出期间出现诸多不得已情况，只能中止表演”。原定于次日（29日）举行的大槻真希演出亦告取消。本次以推介日本动画作品为主题的节庆活动，包括日本偶像团体演出在内，原计划持续至30日，但所有活动均已取消。记录大槻真希被迫离场过程的视频在中国社交媒体快速传播。《读卖新闻》报道称，演出中途强制歌手退场的做法已被批评为侮辱性措施。日本流行歌手滨崎步原定于上月29日在上海举行的演唱会，亦因中国主办方前一日宣称“出现不可抗力因素”而取消。对此滨崎步在个人社交媒体发文称“（8日）上午突然接到中止演出的要求，令人难以置信且荒谬绝伦”。此外，钢琴家上原广美与柚子乐队的演出、动画《美少女战士》音乐剧等日本相关文化活动在中国接连取消。日本电影《工作细胞》与动画《蜡笔小新》系列上映计划也被推迟。大众文化专家松谷创一郎向共同社表示：“中国曾于2016年因反对韩国部署萨德系统而限制韩剧播出”，“日本文化产业面临的处境可能愈发艰难。”此前中国政府要求高市早苗首相收回相关言论，并于上月14日与16日发布赴日旅行及留学谨慎提醒。随后在19日宣布全面暂停进口日本水产品。受此影响，中国民众赴日人数显著下降。《日本经济新闻》29日报道称，中国航空公司已暂停本月计划飞往日本航线中904个班次（占总量16%）的运营。金喆仲 tnf@donga.com