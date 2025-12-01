尹锡悦和国民力量党不负责任的第二次加害



前总统尹锡悦案的审理已接近尾声，连日来出现了罕见的情况。涉嫌内乱首领的被告人尹锡悦亲自讯问证人，提出了很多有关去年12月3日紧急戒严的问题。被告人确实也可以讯问证人，但这并不是经常上演的场面。因为有可能出现于己不利的证言，因此即便要问，一般也会尽量少做。



有好几次，尹锡悦如果对证人的回答不满意或认为检察官提问不合适，就会拿起麦克风说：“审判长，我可以说一句吗?”分析认为，尹锡悦在检察官时期靠特别调查扬名立万，还担任过检察总长和总统等，可以说是最厉害的“前官员”，他企图亲自向证人施压，把审判引向有利的方向。



法院通过视频公开的尹锡悦讯问的样子，与他担任特别调查部检察官以被传唤到首尔中央地方检察厅调查室的嫌疑人为对象获得调查内容时颇为相似。他似乎完全没有意识到摄像机，毫无保留地表现出特有的高压姿态和语气、动作，向证人施压。



其中，他当着前国家情报院第一次长洪壮源的面，提及前反间谍司令吕寅兄，并问道“是不是觉得吕司令那个家伙连调查的‘调’字都不知道”，这一场面堪称压卷之作。面对尹锡悦把忠于自己而被收监的三星将军称为“家伙”，似乎要推卸逮捕政治家组的嫌疑时，洪壮源反问道：“被告人，你不是在把责任转嫁给部下吧?”前特战司令郭种根也因尹锡悦持续施压而感到痛苦，当场反驳道：“到现在为止，我都没说出来。当时您点了韩东勋和部分政界人士的名，让人把他们抓到您面前来。当时还说，就算是开枪也得弄死。”



郭种根因听从尹锡悦的指示正在接受审判，洪壮源因揭露逮捕政界人士的疑惑而被撤换。涉嫌深度参与戒严的吕寅兄如果被判有罪，也将不可避免地受到重刑。一名法律界人士咂舌道：“前任总统正在对因自己而饱受折磨的部下进行第二次加害。”



在“二次加害”的批评面前，国民力量党也不能脱身。以张东赫为首的该党领导层直到紧急戒严一周年的前几天还在为要不要道歉和何种程度道歉思前想后。在11月28日的大邱集会上，张东赫声称“痛感责任重大”，却附上了“通过戒严，暴露了共同民主党的无道行为，看到了大韩民国的现实”的前提。在第二天的大田集会上，他又表示，“只有团结一体，才能战斗”，把重点放在了斗争上。相反，“道歉”的提议则遭到强烈批评。在大田集会上，最高委员梁香子高喊“应该反省”，党员们立马高声反对还冲她扔咖啡。现场出现了“绝对不能戒严道歉”“戒严是正当的”等横幅和牌子。



必须停止尹锡悦对证人的二次加害。如有必要，法庭应该纠正或制止尹锡悦的讯问态度。国民力量党也需铭记，目前模棱两可的态度是对戒严受害者国民的二次加害。对道歉信息和尺度思前想后，这本身就赤裸裸地暴露了第一在野党的现状。国民力量党必须知道，就算是不附加任何理由和前提的真心道歉，也不能令人释怀。

