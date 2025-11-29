尹锡悦超过全斗焕，以77%的得票率位居“犯错总统”榜首

自去年12·3紧急戒严以来，因宪法法院的弹劾审判而被罢免总统职务的前总统尹锡悦在问卷调查中当选为历届总统中“犯错很多”的总统。他甚至超过了2021是、2023年调查中排名第一的全斗焕前总统。韩国盖洛普25日至27日对1000名18周岁以上的选民进行调查，28日公布的民意调查结果显示，对尹锡悦的否定评价为77%。12%的人认为尹锡悦“很多事干得不错”，与去年12月正在进行弹劾审判时节的总统职务正面评价率（11%）大致持平。以犯错多少排序，跟在尹锡悦之后的依次是全斗焕（68%）、朴槿惠（65%）、卢泰愚（50%）、李明博（46%）、文在寅（44%）等。在2021年和2023年的调查中，全斗焕的否定评价最高，分别为73%和71%。正面评价最多的总统是卢武铉（68%）、朴正熙（62%）和金大中（60%），均为60%以上。其后依次是金泳三（42%）、李明博（35%）、文在寅（33%）。韩国盖洛普解释说：“2015年朴正熙获得最高评价，但现在与卢武铉换了位置。在过去的10年里，对金泳三和李明博的肯定评价增加，否定评价减少，重新进行了评价。”回答李在明履行职务表现良好的肯定评价占60%，否定评价占31%。在肯定评价的理由中，回答“外交”（43%）的比率最高，否定评价中回答“经济、民生”（14%）和“道德问题及回避本人审判”（12%）的比率最多。政党支持率方面，据统计，共同民主党和国民力量党的支持率分别为42%和25%。8月中旬以后，共同民主党的支持率为40%左右，国民力量党的支持率为20%左右。进步群体67%支持共同民主党，保守群体55%支持国民力量党。中立群体方面，共同民主党和国民力量党的支持率分别为45%和15%，支持特定政党的选民也占31%。許桐準 hungry@donga.com