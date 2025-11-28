监查院：“尹锡悦三次拒绝保健部的分阶段扩招计划，毫无根据地炮制医生缺口，强行每年扩招2000人”

监查院监查结果显示，引发“医政矛盾”的尹锡悦政府决定增加2000名医科大学（医学院）招生名额，是因为尹锡悦总统三次拒绝保健福祉部的分阶段扩招方案，下达“充分扩招”的指示。据调查，随着尹锡悦和总统室在任期内坚持大规模一次性扩招，保健部为了扩大医大招生规模，炮制了医生缺口规模。据监查院27日公开的“医大扩招推进过程”监查结果显示，时任保健福祉部长曹圭鸿2023年6月向尹锡悦报告2025年至2030年每年扩招500人的方案。但尹锡悦表示“应该扩招1000人以上”，驳回了申请。对此，保健部同年10月再次报告，计划2025-2027年每年扩招1000人、2028年扩招2000人。该方案虽然将扩招规模从6年的3000人扩大到4年的5000人，但尹锡悦表示“应充分增加”，仍然没有接受。面对尹锡悦一再要求扩招，曹圭鸿指示主管部门以2035年为基准计算医生人数的缺口。保健部在没有进行专门推算的情况下，参考韩国保健社会研究院、韩国开发研究院、首尔大学等现有3篇论文中记载的“医生缺口过万”的内容，向总统室发送了“缺口高达1万人”的报告。对此，监查院表示，时任总统室国政企划首席秘书李官燮首次提出了在任期内完成医大扩招工作的方案，分5年补齐1万人缺口，每年一次性扩招2000人。但是，保健部担心医生团体等的反对，2023年12月向尹锡悦报告了一开始扩招900人的分阶段扩招方案和2000人一揽子扩招方案，尹锡悦表示“反正会有反对”，反对分阶段扩招。对于一次性扩招，尹锡悦还指示还要研究减少医生团体反对的方案。此后，曹圭鸿2024年1月提出了一揽子扩招1700人的方案，但时任秘书室长李官燮提出“一揽子扩招2000人比较好”的意见，最终于2024年2月确定了一揽子扩招2000人的方案。监查院指出：“保健部并非从一开始就计算出2000人，而是总统室要求更大规模后，根据要求炮制了估算依据。”李允泰记者 oldsport@donga.com