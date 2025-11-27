“看起来特朗普的电池用完了。”美国总统特朗普重新执政的第一年即将结束，《纽约时报》25日公开了分析总统执政第二期日程的结果，认为他比执政第一期更疲惫。特朗普生于1946年6月，现年79岁，是美国最年长的总统。据《纽约时报》报道，今年到目前为止，特朗普出席的正式活动有1029项。与执政第一年的2017年（1688件）相比，减少了约39%。开始总统正式日程的时间也推后了。2017年平均上午10时31分左右开始日程，但今年是中午12时08分。特朗普通常在上午11点以后回到华盛顿白宫的办公室。在此之前，他将会度过所谓的“行政日程”。这意味着在官邸看电视、读报纸、打电话等。他以晚睡的“夜猫子”风格而闻名。在执政第一期时，他也没有召开正式会议或报告，而是积极利用了充斥“个人、非正式活动”的行政日程。不过，特朗普的出访反而比第一届增加。仅今年一年就进行了8次出访。第一期第一年有4次。周末和执政第一期时一样，主要打高尔夫。《纽约时报》报道说，重新执政后，他在周末、公休日等做了什么大部分都是非公开的。特朗普的“高龄风险”在去年总统选举过程中也曾被人提出过。特别是去年10月，他接连把“伊朗”说错为“朝鲜”等口误，引发了健康及认知功能的担忧。但每当这时，他就会将自己与甚至传出“痴呆症”说的前总统拜登进行比较，炫耀自己的健康。《纽约时报》评价说：“特朗普总统为了事先阻止对高龄的批评，将自己与在任到82岁的拜登前总统进行了比较，但现实比这复杂。”特朗普在重新执政后的各种活动中，还多次露出疲惫的样子。此前的6日，他在办公室也垂下了眼皮，看起来像是睡着了。《纽约时报》指出，他在最近的演讲中经常出现语无伦次的现象，这也是高龄的证据。有评价认为，虽然从以前开始就存在说话散漫的倾向，但在执政第二期，这种面貌更加突出。特朗普在重新执政后，还经常提及“身后世界”。他14日在私宅佛罗里达州海湖庄园提到了“天堂”。《纽约时报》认为，提及“天堂”“审判”等有关死后世界的故事也是因为年龄的原因。不过，报道提到，特朗普总统本人及其周边人士仍然将总统描述为拥有钢铁体力的“能源兔（Energizer Bunny）”。申晋宇 niceshin@donga.com