韩国美妆热潮推动并购规模突破3万亿韩元，涵盖化妆品原料至包装材料

随着韩国美妆（K-Beauty）在全球范围内人气高涨，今年韩国化妆品相关并购（M&A）规模已突破3万亿韩元。这是8年来最大规模，交易领域从以品牌为中心扩展至容器、包装材料、美容医疗设备、化妆品委托设计制造等领域。据中小企业并购咨询公司MMP25日数据，今年1月至10月韩国化妆品行业达成的并购共计21起，交易额达3.1756万亿韩元。较去年的2.5818万亿韩元（18起）增长26.9%，自2017年3.3312万亿韩元以来时隔8年再度突破3万亿韩元。今年化妆品行业并购的最大特点是交易重心从品牌转向容器、包装材料、特殊原料、美容医疗设备、委托设计制造等美容领域全范围扩展。分析指出，这超越了单纯收购热门品牌的策略，凸显出确保韩国美妆生态系统基础实力——制造、包装、技术全方面的动向。今年最大交易是全球私募基金科尔伯格•克拉维斯•罗伯茨收购三和。科尔伯格•克拉维斯•罗伯茨以7330亿韩元收购三和，创下单一品类（容器）历史最高价。三和成立于1977年，是向爱茉莉太平洋、LG生活健康等主要品牌供应高级包装的韩国第一容器企业。结合品牌与流通平台的投资趋势也较为明显。拥有基础化妆品品牌“柔恩莱”的Serin Company以6000亿韩元出售给Goodai Global。Goodai Global接连收购“朝鲜美女”、“Tir Tir”等韩国美妆代表独立品牌，快速构建全球流通组合。被收购品牌的海外销售比重超过60%。K-Beauty Holdings收购“魔女工厂”（1900亿韩元）也备受关注。魔女工厂在美国亚马逊护肤部门保持销售前列。美容医疗设备领域也接连出现大型交易。VIG Partners以5213亿韩元收购拥有射频基础提拉设备“Cellinew”、“Scarlet”、“Sylfirmx”的Viol。Viol是国内外医院广泛使用的美容医疗设备品牌之一，在美容医疗设备出口扩大趋势中，其技术价值受到认可。色彩化妆品委托设计制造企业C&C International以2850亿韩元出售给Ascend Equity Partners。C&C International是唇部、眼部等所谓“点妆”委托设计制造领域强者，通过确保欧莱雅、雅诗兰黛集团等全球客户实现成长。去年韩国化妆品出口额为102亿美元（约15万亿韩元），较前年增长20.6%，创历史新高。今年上半年（1月至6月）达55.1亿美元（暂定），较去年同期增长14.8%。出口对象国也扩大至176个国家。随着韩国美妆出口持续向好，全球投资者参与并购的情况增多。梅里茨证券研究员朴钟大（音）分析称：“继日本、美国之后，欧洲、中东出口增加等，韩国美妆全球势头现在才刚刚开始”，“委托设计制造、容器、流通等价值链价值正在同步上升。”南慧贞记者 namduck2@donga.com