美中首脑通话……不可能是“别人家的事”——日本、台湾、乌克兰的处境



美国总统特朗普和中国国家主席习近平24日在通话中讨论了特朗普明年4月访华、习主席明年回访美国的问题。继一个月前在釜山会谈上就贸易矛盾达成停战协议后，两国又启动了全面改善两国关系的步伐。当天，主要两国（G2）首脑对话中意外出现的内容是台湾问题。中国外交部表示，习近平表示，“台湾回归中国是战后秩序的重要组成部分”，特朗普表示，“理解台湾问题对中国很重要”。



尽管特朗普随后致电日本首相高市早苗，说明与习近平的对话内容。但对于日本来说，这无疑是令人惊慌的事情。这可以解释为，中国以高市早苗的“台湾有事时日本介入”发言为由，对美国的核心同盟日本进行波浪式报复，美国仍然表示理解“不要牵扯台湾问题”的立场。日本首相的发言触动了中国的红线，但那也是为了迎合美国把阻止中国进攻台湾作为军事战略最优先课题的基调。



这不能不说是如实暴露出了相比与同盟的团结、更重视大国间交易带来美国利益的“特朗普风险”。事实上，特朗普虽然无数次强调向中国施压关税带来的经济利益，但每次都对“紧急情况下是否防御台湾”的问题时避而不答。这才是就算日本是同盟、台湾是友邦，美国也不想介入对美国没有好处的纷争的“让美国再次伟大”，即特朗普式美国优先主义的本质。



这幅模样在乌克兰战争结束前的压力下反复出现。最近公布的美国终战方案承认俄罗斯占领乌克兰，而对保障乌克兰安全却模糊不清。相比与欧洲同盟、友邦乌克兰的合作，特朗普更注重通过战争结束获得的美国经济收益，试图通过与俄罗斯的谈判来解决问题。



对源自特朗普的“同盟风险”的不安，韩国也不例外。虽然美国计划将驻韩美军的作用转变为遏制中国，但这也暗含可能成为中国潜在攻击目标的危险。根据明年美中会谈的结果和特朗普的善变，国际安全秩序可能会发生新的剧变。只有仔细研读这一趋势，制定外交原则和战略，才能避免陷入夹在美中之间的虾米之境。

