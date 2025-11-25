韩国政府将支持优秀科研人员退休后继续工作……为前1%研究人员提供破格奖励

负责统筹政府的科学技术和人工智能（AI）政策的“科学技术关系部长会议”在时隔四年后重新启动。24日举行的首次会议上，讨论了确保科学技术人才、科学技术与AI融合战略以及理工科生态系统创新等方案。政府当天上午在政府首尔办公楼由国务总理金民锡主持召开了“第一届科学技术关系部长会议”，并表决通过了上述议题。科学技术关系部长会议于2004年卢武铉政府时期新设，但在2008年李明博政府上台后停止运作。之后在文在寅政府时期的2018年恢复，作为总理级会议体运行，但以2021年为最后一次，之后未再举行。此次科学技术关系部长会议在时隔四年后再次召开，标志着“国家科学技术控制塔”重新启动。金民锡总理在会议上表示：“AI是促进我国经济创新的新增长引擎，是国家大转换的强大动力，也是引领可持续发展的创新核心。”他还强调：“这不是单靠一个部门的力量就能完成的事情。期待科学技术关系部长会议成为其生动的现场。”政府在当天的会议上表决通过了确保科学技术人才战略。为确立受尊重的科学家地位，向“国家科学家”每人每年提供1亿韩元支援金和各种国家礼遇。针对获得博士学位7年内、有望成长为领袖级国家科学家的研究人员，还将选拔“青年国家科学家”并提供支持。此外，政府计划到2030年共引进2000名海外人才，其中70%将由韩裔科学家构成。同时，为营造理工科成长生态系统，决定扩大国家奖学金、研究生活鼓励金，并减轻居住负担等，以支持青年研究人员的经济基础。为前1%的研究人员提供破格奖励，并激活研究人员在大学、研究机构和企业之间的兼职。还新设“硕学支援事业”，选拔各学术领域的硕学之士，支持其退休后继续进行研究。政府为促进科学技术与AI融合，还将着手开发6大优势领域的科学技术AI基础模型。6大优势领域包括生物与地球科学、数学、材料•化学、半导体•显示器、二次电池等。为此，政府计划确保并支援8000张专用图形处理器（GPU）。政府还于当天发布了“AI民生十大项目”推进方案，内容涉及在消费、保健、安全等领域快速引入基于AI的公共服务。包括利用AI比较分析农产品价格，以及分析危机青少年的社交网络服务（SNS）并用于治安等方案。朴钟敏记者 blick@donga.com