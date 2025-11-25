音乐剧《也许美好结局》以爱跨越界限 演员分享十年长盛感悟

演员方敏雅表示：“美国托尼奖获奖和10周年赋予的分量非常沉重，但能参与如此富有魅力的作品，我感到很幸福。”在美国演艺界最高权威的托尼奖上荣获最佳作品奖等6个部门大奖的《也许美好结局Maybe Happy Ending》，今年迎来10周年，再次与韩国观众见面。被誉为“小剧场音乐剧神话”的该作品，于上月30日在首尔钟路区斗山艺术中心莲岗厅开幕。本季为纪念10周年舞台，全美度、崔秀珍、金在范等历代出演阵容总动员。此外，出身女团“Girl's Day”的方敏雅（饰克莱尔）和演员郑辉（饰奥利弗）作为“忙内线”新加入。21日在剧场见面的两人异口同声地表示：“从2015年试演开始，五季以来持续受到喜爱，是有理由的。”《也许美好结局》描绘了在不久的将来首尔的一所公寓中，发生故障的助手机器人奥利弗和克莱尔陷入爱情的过程。过着等待旧主人詹姆斯单调日常的奥利弗面前，出现了“借充电器”的克莱尔。从琐碎的缘分开始，互相填补空缺，逐渐接近情感世界的机器人之旅，比人类的爱给予更真诚的共鸣。方敏雅说：“机器会相爱，最初感觉有些奇怪。但看完剧后，不禁反思那种从纯真中产生的爱，或许才是我应该回归的那种爱情。”郑辉表示：“10年前这部作品创作时，（与机器人的交流）还只是想象，但现在不久的将来或许就会成为现实。这样的时间点，随着时间流逝，似乎让《也许美好结局》成为更优秀的作品。”据悉，最初两位演员在演绎“像人但不是人的存在”时，都经历了许多苦恼。方敏雅笑着说：“先是尽可能夸张地演绎机器人，然后逐渐调整”，“最初机器人表演生硬，连腋下和手臂都贴不拢。”郑辉也表示：“奥利弗是比克莱尔‘低版本’的机器人，所以动作要更僵硬”，“为了找到细节，与朴天休和威尔•阿伦森作家进行了许多交流。”方敏雅于2010年以Girl's Day出道后，通过电视剧《美女孔心》、电影《最好的生活》、音乐剧《那些日子》等，拓宽了演技谱系。她表示：“对于自己不满意的作品，会觉得是白做了，所以每次都进行新的挑战。”郑辉2013年以音乐剧《音乐之声》出道，通过《女神在看》、《音乐剧bare》、《尼金斯基》等，以稳定的唱功和扎实的演技成为了一名经验丰富的演员。他表示：“《也许美好结局》是一部戏剧和音乐具有打动人心力量的作品”，“每次练习都沉浸到落泪的程度。”《也许美好结局》的另一魅力是细致展现逐渐沉浸于爱情情感过程的歌曲。方敏雅的“最爱曲目”是《尽管如此》。她表示：“这是陷入爱情的克莱尔首次体会到失去痛苦的歌曲”，“连痛苦都为了我们而‘接受’的决意过程令人感动。”郑辉选择了奥利弗梦想与詹姆斯重逢瞬间演唱的《谢谢你，奥利弗》。他说：“这是一首告诉我们，一句传达真心的话有多么感动的歌曲。”郑辉说：“从韩国小剧场出发的作品，坚持了10年，获得了世界认可。我想继续延续这份初心。”方敏雅表示：“在准备过程中，我很好地明白了这部作品为何一直受到喜爱。想说的是，它对我来说也是十分珍贵的作品。”演出将持续至明年1月25日。史智媛记者 4g1@donga.com