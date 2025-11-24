地方自治团体卖地填仓 应将“再投资”原则写入法律



在蔚山太和江油菜花田步行至住宅区约五分钟处，一栋红色砖砌二层建筑映入眼帘。这所公立幼儿园（托儿所）培育儿童逾三十年，却因难抵低生育率浪潮于去年二月关闭。若出售土地与建筑以填补紧急财政缺口本非难事，事实上大多数地方自治团体正是如此行事。



然而蔚山市选择了不同道路。该市倾听“周末与夜间照护缺口巨大”的呼声，于去年七月将其转型为“365日24小时紧急照护中心”。截至上月累计服务已超七千人次。曾一度关闭的空间重新洋溢起孩童欢笑。此案例表明，地方自治团体财产运用方式足以改变地区未来格局。



遗憾的是此类选择实属罕见。据《东亚日报》“卖地填仓的地方自治团体”系列报道（18日、19日版）披露，多数地方自治团体将财产置换为一次性支出。全罗南道木浦市2021年以936亿韩元出售柳达竞技场地块，其中约300亿韩元用于发放现金或偿还债务，公然违反自身“须用于新增财产”条例。



更大问题在于低价抛售案例层出不穷。近五年间地方自治团体财产出售1532起中，96.6%未采用公开竞标而仅凭随意合同变卖。既有较评估价贱卖逾30亿韩元案例，亦现负责公务员收取近20亿韩元回扣事件。监管盲区内，地方自治团体财产已成特权与腐败温床。



行政安全部此刻着手整顿堪称幸事。该部拟设立专业机构保障财产售得公允价值，推动修订法律要求每五年实施全面清查，并整合散见于各地方自治团体官网的信息至统一平台，旨在构建验证体系。



然核心要素尚付阙如：出售款项用途缺乏原则约束。地方自治团体卖产补缺与拖延国民年金改革、滥发国债并无二致，皆因当代人透支未来资产违背“代际契约”。惟地方财产出售特殊性在于其始终游离于公众视野之外，静默而缓慢地进行。



当前亟需确立“再投资”原则。应通过立法强制规定土地出售所得必须再投资于新资产或增长基础，对构成城市战略根基的资产更须经过严格审查。否则逾600万亿韩元的地方自治团体财产，终将沦为填补老年照护与福利支出的提款机。



江原道宁越郡模式值得关注。该郡自去年起将零散土地与废弃矿场设施售款单独存入基金而非混入一般会计，继而运用基金购置核心地块，作为工业园区租赁住宅等长期项目基础。此举并非填债，实为擘画地区未来。



守护与壮大地方自治团体财产即是恪守对后世承诺。今日剖鹅取卵则明日金蛋无存，伐林御冬则夏日山崩堪忧。当前卖地填仓之择究竟偏离正轨多远，确需深刻反思。

