股市开盘的上午9点，韩国公司的卫生间一片拥挤



虽然也有股市动荡的日子，但投资热潮并未减弱。即便是韩国综合股指下降，与外国人大量抛售股票离开市场不同，“股市蚁民”（散户）们试图低价收购，支撑了韩国综合股指。可能是因为这个原因，最近尤其经常听到“上午9点左右公司卫生间很拥挤”的话。意思是说，韩国股市一开盘，很多上班族就跑进卫生间关上门，打开智能手机股票窗口。还有人暗示，“上午9点没有空位，要早点去”。



股市成长不仅有利于普通投资者，于韩国经济也值得期待。长期以来，韩国证券市场一直是金融当局的“心头之痛”。金融当局官员深感股市发展未能与韩国经济规模相匹配，每每提到股市就难以挺直腰杆。即便企业业绩良好，股市也摆脱不了“箱体行情”，就像让富裕人家家成绩不佳的孩子学习那样，出台了多种扶持政策。即便如此，扭转局面并非易事，如今看到久违的股指表现，感到庆幸和开心。



以刚开始社会生活的一代为中心，个人投资者也觉得投资很有趣。他们通过股票投资来安抚对暴涨的房地产的“错失恐惧”。



但是，想想上班族们暂时放下上午的工作跑到卫生间会是什么心情，就会感到苦涩。会不会认为“现在除了股票投资外，没有赚钱的机会”。



实际上，现在的环境确实只能这样想。物价持续上涨，很多人说“只有我的工资没有涨”。虽然工资也上涨，但跟不上物价上涨率。10年前消费者物价上涨率为0.7%，但今年几乎每月都超过2%。相反，据国家数据处透露，以本月4日为基准，今年的月平均工资比去年上涨2.7%，与10年前3.1%的工资上涨率相比有所放缓。



工资涨幅跟不上物价涨速，社会上弥漫着更加轻视劳动价值的风气。记者最近见到某企业一名40多岁组长。他坦言：“过去每天早上只想着努力工作，都没有想过打开股票窗口，如今看来，只有我成了傻子。”以MZ一代为中心，“当不上高管也要当房东”的说法引发了共鸣。



如果“与其努力工作，不如致力于投资”的情绪高涨，不仅对走向工作岗位的人们的精神健康不利，最终企业的生产效率也会受到影响。



如果想像看股票窗口一样，看工资存折的心动更大，就要增加成长企业。应该不断努力使集中在半导体产业的温暖扩散到其他行业。事实上，要想在短期内提高工资，国内外的情况不容小觑。



在这种情况下，企业有必要为增长而努力，同时继续改变工资体系。要注重以职务价值和成果为基础，落实工资和补偿体系。



政府有必要记住对资本收入的税金低于劳动收入的指责。在投资热潮中，对分红收入分离课税的反对非常强烈，因此很难立即有巨大改变，但资本收入和劳动收入的不均衡，长期而言有必要解决。

