特朗普政府批准向阿联酋和沙特企业出口7万颗英伟达最新AI芯片

美国唐纳德•特朗普政府已批准向沙特阿拉伯等中东主要友邦国家出口英伟达（NVIDIA）最新人工智能（AI）芯片。此前，唐纳德•特朗普总统曾提及限制高端人工智能芯片出口的可能性，但有解读认为，这表明只要对美国安全不构成威胁且经济利益得到保障，即可向友邦国家提供此类芯片。据《华尔街日报》报道，美国商务部于19日（当地时间）批准向沙特人工智能企业胡迈因和阿联酋G42出口英伟达最新芯片。批准数量为英伟达最新服务器用图形处理器（GPU）GB300及同等性能芯片，每家企业3.5万颗，总计7万颗。GB300是应用当前全球最高性能人工智能芯片布莱克威尔的产品。这意味着唐纳德•特朗普政府解除了此前乔•拜登政府为防止技术通过第三国泄露至中国而对中东地区设置的出口管制。唐纳德•特朗普政府似乎是考虑到美国企业的实利而作出这一决定。据《华尔街日报》报道，美国商务部长霍华德•拉特尼克坚持中东友邦国家必须先履行此前承诺的对美投资，才能获得人工智能芯片出口许可。据悉，此举导致谈判直至最后阶段均被推迟。最终，在沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼于18日访问白宫与唐纳德•特朗普总统会谈后，许可才得以批准。在此次会谈中，两国同意沙特胡迈因与埃隆•马斯克的xAI及英伟达合作建设500兆瓦规模的数据中心。然而，唐纳德•特朗普政府在解除出口限制的同时，强制要求实施高强度安保措施。美国商务部下属机构工业与安全局（BIS）计划对此次出口的芯片实施严格安保规定，以防止其流入中国华为等制裁对象企业。此外，工业与安全局还将持续监控相关规定是否得到妥善遵守。有观测认为，允许向中东友邦国家出口人工智能芯片对韩国也具有积极影响。特别是，分析指出，英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋上月访韩时承诺的向韩国供应的人工智能芯片数量也有可能按计划进行。黄仁勋已表示将向韩国主要企业供应26万张最新图形处理器。林賢錫 lhs@donga.com