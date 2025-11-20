东京站是那样开发的，宗庙就也得那样吗？



从日本东京站丸之内方向的出口出来，向左看就能看到古色古香白色外墙的六层建筑。这就是把原日本中央邮政局建筑物改造成综合购物设施的“KITTE丸之内”。虽然上面耸立着玻璃墙摩天大楼，但KITTE丸之内与原样保留旧建筑的东京站相得益彰，用最近的话来说，散发着“新潮复古”的氛围。



围绕邻近联合国教科文组织世界文化遗产宗庙的世运四区的开发问题，首尔市和国家遗产厅之间的矛盾仍在继续。每当这时，东京站一带的开发就会被拿来作为必须进行高层开发的根据。按他们的说法，既保存了重要文化遗产东京站，周边建筑物也分享了容积率，也允许在文化遗产的近跟前建造了超高层建筑。



但是，“东京站已经那样开发那么世运四区也可以照做”的说法，很大可能是不顾宗庙和世运地区的特殊性，把东京站的开发案例按自己意愿套用的“利我之说”。仅从周边环境来看也是如此。从东京站穿过丸之内广场，再步行两个街区，便是日本天皇居住的皇居。皇居总面积为230万平方米，仅外围庭院就超过100万平方米，是一片巨大的绿地。与从第四区域起一直延伸到南山都是高楼大厦连绵不绝的世运地区，两者难以相提并论。更不用说，与作为朝鲜王室祠堂的宗庙不同，东京站是经常人满为患的近代建筑。



开发的路子也不相同。像KITTE木丸之内那样，东京站前的大部分建筑都在六七层高度范围内，保留了老建筑的外观，在其上方加建大楼。得益于此，百年前街景得以完整保留，上演着游客和上班族穿梭往来的独特风景。高层开发所产生的部分收益也被用于东京站的复原工程。虽然据说第四区的开发收益将用于拆除世运商街并打造绿色轴带，但如何与提升宗庙价值相衔接尚不清楚。



东京有像东京站一带一样进行超高层开发的地区，也有像下北泽和大观山一样限制建筑物高度进行低层开发的地区。这些都是为了发挥该地区固有的特性而考虑最佳开发方式的结果。益善洞和西巡逻路上的密集建筑、昌德宫和昌庆宫、与宗庙相连的景观，是这一带固有的内容。填满胡同的游客们已经证明了其价值。没有理由自己放弃在首尔其他地区很难看到的世运地区这种固有优点。



当然，世运地区的开发已经停滞了几十年，正在走向低谷化，因此不能再推迟开发，这也是事实。首尔市的新计划是减少建筑物数量、确保更多的绿地，这也是正确的。不能忘记，只有人们经常使用和出入、在生活中共同呼吸的文化遗产才能具有生命力，并延续其价值。首尔市和国家遗产厅都应该就维护和扩张宗庙和世运地区固有价值的方法，打开所有可能性进行对话。不必要的矛盾只会使宗庙的保存价值、世运地区的开发价值都丧失。

