“俱乐部毒品”查获量四年间激增七倍，欧洲来源氯胺酮拉响警报

以年轻群体为主要目标的所谓“俱乐部毒品”走私查获量今年首次突破100公斤。最近四年内查获量大幅增长至7.3倍。尤其作为俱乐部毒品代表的氯胺酮（Ketamine），其1公斤以上大规模走私急剧增加。据18日韩国关税厅对今年1月至9月俱乐部毒品走私管制现状进行分析的结果显示，此期间共查获115.9公斤规模的俱乐部毒品。这相当于约232万人可同时吸食的量。俱乐部毒品包括摇头丸（MDMA）、氯胺酮、LSD等，主要在俱乐部、派对、娱乐场所等消费。该类毒品会引发感觉麻痹、幻觉、疲劳减少、刺激增加等反应，且部分被滥用于性犯罪，国内也对此予以密切关注。俱乐部毒品查获量以2021年（15.8公斤）为基准，四年内增长至7.3倍。2022年首次突破50公斤，今年在9个月内便超过去年全年查获量（79.9公斤），再次刷新历史最高纪录。整体查获案件数从2021年215起减少至2025年9月累计基准116起，减少近100起。然而在查获案件数减少的同时，查获量反而增加，出现“走私大型化”现象。尤其以氯胺酮为中心，大规模走私急剧增加。1公斤以上大型氯胺酮走私查获案件数从2021年1起大幅增加至今年1月至9月的15起。同期整体查获量也从5.9公斤增至101.9公斤，激增约17.3倍。关税厅认为，在欧洲活动的国际毒品组织为开拓新市场，正试图向国内走私氯胺酮。今年氯胺酮主要发送国为法国（57.1公斤）、英国（11.8公斤）、德国（10.8公斤），均为欧洲国家。对此，关税厅判断俱乐部毒品走私增加与以青年层为基础的需求扩散相关联的可能性很高，计划集中阻断供应链。将基于人工智能（AI）开发并升级分析筛选高危旅行者和危险货物的系统，并对高危旅行者、特快货物、国际邮政等实施集中检查。还决定追加引入毫米波搜索器、拉曼光谱仪、离子扫描仪等尖端毒品探测设备。关税厅厅长李明九（音）表示：“俱乐部毒品走私是以承担我们未来的青年层为目标的严重犯罪”，并表明“将投入所有力量，从边境阶段源头阻断毒品走私”。世宗=金秀贤记者 newsoo@donga.com