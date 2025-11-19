曹秀美在阿联酋总统府献唱《阿里郎》 地标建筑“点亮太极灯”

阿拉伯联合酋长国（UAE）以国宾之礼接待到访的韩国总统李在明，派出4架战斗机升空护航，并在主要场所悬挂太极旗，展现了极为隆重的接待姿态。阿联酋是中东国家中唯一与韩国建立“特别战略伙伴关系”的国家。总统室发言人金南俊（音）于18日（当地时间）在书面简报中表示：“阿联酋以最高规格礼遇迎接李在明总统夫妇。”为表敬意，阿联酋在李在明总统乘坐的空军一号进入其领空时，即刻出动4架战斗机在左右两侧护航。去年5月阿联酋总统穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬首次对韩国进行国事访问时，韩国空军亦曾派出4架F-15K战斗机为其专机护航。当天，从机场至市区的道路两侧，每隔10至20米便交替悬挂太极旗与阿联酋国旗，延绵超过20公里。金南俊发言人说明：“阿联酋在内政部大楼前悬挂的太极旗尺寸为历来接待外国旗帜之最，主要道路悬挂的太极旗数量亦创历史纪录。”夜间，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）总部等市内标志性建筑外墙上亮起太极旗造型灯光。阿联酋还指派阿布扎比行政事务厅长哈尔敦•哈利法•阿尔穆巴拉克、国务部长麦萨•宾特•萨勒姆•阿尔沙姆西作为“荣誉随行人员”，全程陪同李在明总统的国事访问行程。当日为纪念李在明总统到访，在阿联酋总统府“卡萨尔-阿尔瓦坦”（ 也被称为“国家宫殿”）举行的演出吸引了李在明夫妇、阿联酋政要、企业界人士、当地文化艺术界人士及韩流粉丝等300余人参与。演出以阿联酋传统舞蹈“艾亚拉舞”开场，韩国国立国乐院正乐团随后演奏《千年万岁》。此后相继上演伽倻琴（演奏者徐贞敏）与乌德琴（OUD）合奏、韩国流行歌剧组合“La Poem”的韩剧原声带（OST）演唱。世界著名女高音演唱家曹秀美则献唱《阿里阿里郎》等K经典乐曲。阿联酋作为中东地区对韩流好感度最高的国家之一，近期播出的韩剧《暴君的厨师》亦在当地引发观剧热潮。总统办公室评价称：“通过国乐、声乐、原声带等多元舞台展现韩国文化的丰富层次具有深远意义。此次成功合作的演出将进一步深化两国‘特别战略伙伴关系’，推动双方友谊与互信迈向新高度。”尹多彬记者 empty@donga.com