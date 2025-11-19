“万物普涨”行情动摇，比特币-股市-黄金齐跌

近期，包括比特币、黄金、股票在内的主要资产价格出现普遍下跌，所谓“万物普涨”行情正呈现动摇态势。分析认为，这主要源于市场对美联储（Fed）下月降息的预期减弱，加之人工智能（AI）领域存在泡沫的担忧持续，导致避险情绪升温。据虚拟资产信息平台CoinMarketCap数据显示，18日比特币盘中一度暴跌逾5%，单价跌至8.9426万美元。这是自今年4月因美国关税不确定性扩散导致比特币跌破9万美元后，时隔7个月再度失守该关口。作为市值最高的虚拟资产，比特币此前因特朗普政府的扶持虚拟资产政策及市场流动性扩大预期带来的“万物普涨”效应而持续走强。就在40余天前的上月6日，其价格曾飙升至12.6万美元的历史新高。但截至目前，比特币已回吐今年全部涨幅（约24%），较10月高点下跌29%。《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特•清崎今年4月“比特币未来10年内将突破100万美元”的预测已然失色。股市走势同样不容乐观。韩国科斯达克指数（KOSDAQ）当日较前一交易日下跌3.32%，收报3953.62点。该指数在3日创下历史最高点4221.87后，因外资持续抛售而持续回调。纽约股市方面，当地时间17日标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和道琼斯30种工业平均指数分别下跌0.92%、0.84%和1.18%。近期急速上涨的黄金现货价格也出现回落，较前日下跌约0.5%，交易于每金衡盎司（约31.1克）4020美元水平。较上月20日创下的历史最高点4356.50美元下跌逾7%。韩载熙记者 hee@donga.com