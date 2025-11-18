驻韩美军司令：“韩国是同时遏制朝中俄威胁的战略支点”

驻韩美军司令（上将）泽维尔·布伦森17日提及上下颠倒的东亚地图时表示：“韩国不仅是遏制朝鲜，还是可以同时遏制中国和俄罗斯威胁的战略支点（pivot）。”当天，布伦森在驻韩美军主页上翻转的东亚地图及其解说中表示：“部署在韩国的战斗力是最具体、最实质性的遏制力，是东北亚稳定的核心基础要素。汉弗莱营（平泽美军基地）距离平壤约158英里，距离北京612英里，距离符拉迪沃斯托克500英里，接近潜在威胁。”他解释说：“从北京的观点来看，（韩国的）战略价值更加明确。例如，从北京的立场来看，驻韩美军乌山空军基地不是远距离威胁，而是近距离威胁。”布伦森声称：“从被倒置的东亚地图中，可以感受到韩国、日本、菲律宾三国的战略合作必要性。”他表示：“该地图带给我们的最重要的洞察是连接三国的战略性三角形的存在。如果把（与美国）签订《相互防卫条约》的三国分别看作三角形的顶点，他们的集体潜力就很明显。”意思是说，从被倒置的地图上看，三国看起来不是一个分离的双边关系，而是一个连接的网络。分析认为，他的意思是，为了牵制朝鲜-中国-俄罗斯，需要美国、韩国、日本、菲律宾四方合作的框架。对于李在明政府在任期内移交战时作战指挥权的方针，他表示：“随着以条件为基础的作战指挥权移交，（联合司令部）指挥部的职务和作用可能会发生变化，但联合防卫的基本基础不会改变。”尹相虎 ysh1005@donga.com