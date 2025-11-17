美国海军参谋长造访蔚山-巨济造船厂……“真美”“核潜艇用来遏制中国”

美国海军参谋长达里尔·考德尔和美国驻韩大使代理凯文·金15日接连访问蔚山HD现代重工业和巨济韩华海洋的工作现场，检查了韩美造船合作方案。业界评价认为，此次访问是在韩美公布“联合事实清单”后进行的，标志着“让美国造船业再次伟大”（重建美国造船业）项目正式启动，超越单纯的维护、保养、检修，确认了在韩国建造美国海军军舰的可能性。当天，在蔚山HD现代重工业，考德尔登上宙斯盾2号舰“茶山丁若镛舰”，感叹着高喊“真美”，并在留言簿上写道“美国海军和大韩民国海军之间的伙伴关系和友情比任何时候都坚固”。考德尔向HD现代会长郑基宣表示，对联合事实清单感到满意。考德尔随后前往韩华海洋巨济工厂，在正在进行维护保养检修作业的美国海军补给舰“查尔斯·德鲁”号前强调：“两国造船合作将巩固韩美同盟。”韩华海洋是韩国造船厂首次、同时也是拥有最多美国海军维护保养检修业绩的公司。此外，考德尔14日在首尔召开记者会，就美国正式批准韩国建造核动力潜艇一事表示：“这对两国来说都是历史性的事情。韩国的核潜艇将被用来遏制中国，这是很自然的预期。”对于中国进攻台湾等两岸战争爆发时驻韩美军和韩国军队的作用，考德尔表示：“美中等强国之间的冲突，将是相当于‘全体集合（all hands on deck）’的情况。”这暗示驻韩美军的作用将超出韩半岛防卫任务，作为东北亚机动部队投入使用。金在亨 monami@donga.com