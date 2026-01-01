警方正式着手调查执政党“1亿韩元公推献金疑惑”

韩国警方已正式对共同民主党议员姜仙佑的“收受1亿韩元疑惑”着手调查。对于围绕公推有巨额资金往来的疑惑，国民力量党敦促进行特检调查，共同民主党表示“太令人震惊”，屏住呼吸关注事件的影响。警方12月31日表示，已将姜仙佑涉嫌违反《禁止贿赂和请托法》案移交首尔警察厅公共犯罪调查组。国民力量党所属前江西区区厅长金泰宇等人12月30日向警方告发姜仙佑，仅过一天案件就已交给警方并展开调查。警方人士表示：“将首先着手调查是否基本属实。”姜仙佑涉嫌在2022年6月地方选举前夕担任共同民主党首尔市党公推管理委员时，从当时首尔市议员候选人金京（音）处领取1亿韩元。根据媒体公开的录音，姜仙佑同年4月21日与共同民主党公推管理委员会干事、前院内代表金炳基通话时提到了自己助理保管的1亿韩元。她问道：“该怎么办?”金炳基答道：“要么把钱还给本人，要么交给事务局长。此事不仅有法律责任，还涉及到党的问题等，是极其重大的问题。”但在对话次日即4月22日，共同民主党将金京公推为姜仙佑所在选区江西区的市议员候选人，金京随后当选。对此，姜仙佑说：“我从来没有承诺过公推并收受钱。我指示当即还钱。”国民力量党敦促实行特检调查，继续向执政党展开攻势。国民力量党代表张东赫31日在首尔汝矣岛中央党部举行的事务处党务工作者结束仪式上表示：“（姜仙佑和金炳基）通话的第二天就出现了单一公推。没有比这更确切的证据了。（金京的）单一公推状就是1亿韩元的现金收据。”他强调：“就像特检对我们党的公推问题抖得一干二净一样，有必要以同样的尺度进行强有力的、迅速的调查。金炳基的作用也应该通过调查查清楚。”共同民主党对此感到非常困惑。该党首席发言人朴洙贤表示：“这是无法想象的事情，太令人震惊了，议员们几乎都陷入了‘精神崩溃’状态。本来以为这样的问题只有国民力量党才会发生，居然出现在我们党，现在对此事仍是半信半疑。”郑瑞英记者、李采完记者 cero@donga.com · chaewani@donga.com