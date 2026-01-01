海军陆战队作战权，53年后将从陆军收回

海军陆战队将收回移交予陆军的主力部队（第1、2师）作战控制权，时隔约50年。韩国国防部长官安圭伯于31日公布了包含此项内容的“迈向准四军体制的海军陆战队改编方案”。此时距总统李在明去年12月18日在国防部工作报告中强调加强海军陆战队独立性仅过去13天。海军陆战队准四军体制改编是李在明总统的大选承诺，也包含于去年9月确定的现政府“123大国政课题”之中。安长官说明道：“准四军体制是指，海军陆战队仍隶属海军，但赋予海军陆战队司令官与陆海空军参谋长同等的指挥、监督权限，以保障其独立性。”同时表示：“将分别于2026年底、2028年内将海军陆战队第1、2师的作战控制权归还海军陆战队，使海军陆战队能够完整行使下属部队的作战控制权。”海军陆战队第1、2师的作战控制权于1973年海军陆战队司令部解散时移交陆军。此后虽于1987年海军陆战队司令部重建，但该状态一直维持至今。安长官还表示将考虑海军陆战队军官晋升大将的方案。计划研究在海军陆战队司令官（中将）任期届满后不予转业，而是任用为韩美联合军司令部副司令官或联合参谋本部次长等大将级职位，或像陆海空军一样，在海军陆战队创设指挥下属部队的独立作战司令部等方案。尹相虎军事专门记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com