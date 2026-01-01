美国国务院对韩《信息通信网法》修订案表示担忧称“威胁技术合作”

对于去年12月30日经国务会议通过的《杜绝虚假伪造信息法》（《信息通信网法》修订案），美国国务院负责公共外交事务的副国务卿萨拉•罗杰斯公开表示担忧称：“该法案实际上赋予了当局审查权，威胁技术合作。”这似乎是强烈反对韩国、欧盟（EU）等外国数字监管法案压制本国大型科技公司的美国特朗普政府，再次强调了这一立场。罗杰斯副国务卿于去年12月30日（当地时间）在社交媒体平台X上发文表示：“韩国的《网络法》修订案表面上看似侧重于纠正深度伪造问题，但实际上影响范围要广泛得多，并使技术合作也陷入危险。”该修订案将于7月实施，规定可对故意流通虚假、伪造信息的媒体、YouTuber等追究惩罚性损害赔偿责任。罗杰斯副国务卿主张：“虽然完全可以理解深度伪造是一个令人担忧的问题，但向受害者提供民事救济途径，比基于监管当局观点的审查更为可取。”其意旨在于监管当局不应过度干预“言论自由”领域。此发言尤其被视为考虑到该修订案实施后，YouTube、X等美国大型科技公司的平台业务可能受到冲击。美国国务院于去年12月23日禁止了主导欧盟大型科技监管立法的欧盟前内部市场专员蒂埃里•布雷顿等5名欧盟现任及前任高级官员入境。美国国务卿马克•鲁比奥批评称：“这5人曾对美国在线平台企业施加系统性压力，包括进行审查、限制创收等。”此外，有评价认为美国禁止作为“大西洋盟友”的欧盟高级官员入境，是非常罕见的措施。美国对欧盟于2022年制定的《数字服务法》（Digital Service Act）一直表示强烈不满。理由是若大型平台企业未能控制在线非法内容、仇恨言论、虚假信息等，该法规定可处以罚款，这给美国大型科技公司带来巨大负担。布雷顿前专员等人曾深度介入该法的制定。罗杰斯副国务卿指出的《杜绝虚假伪造信息法》也与《数字服务法》有许多相似之处。事实上，该修订案原案在立法背景中提及《数字服务法》，并说明“效仿《数字服务法》，对大型平台运营商赋予一定的法定义务，引入了促使运营商迅速应对非法信息及虚假信息的法律体系”。张恩智记者 jej@donga.com