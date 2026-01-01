祥瑞强劲气势充盈……丙午年喜迎“福运与挑战”双驾马车

2026年丙午年马年已至。据传说，建立“千年王国”新罗的朴赫居世，是从马驮来的卵中诞生的。建立高句丽并统治广阔领土的朱蒙，也擅长骑马。由此可见，马对于我们的祖先而言，并非单纯的交通工具。它是宣告“新国诞生”、承载“殷切愿望”的祥瑞灵物。● 契合进取的现代人马与龙、虎一同，被列为十二生肖中韩国人最喜爱的生肖动物。正如国宝《庆州天马塚出土天马图》等所见，驰骋天际的白马、千里马、龙马等，象征着迈向远方的力量与自由。在描绘佛教死后世界的《十王图》中，马也被表现为引导亡者灵魂的神圣存在。然而，唯独对于女性，马年似乎不那么受欢迎。这是因为社会上流传着“命硬”的成见。但无论是在韩国还是中国古籍中，都找不到这种说法的依据。十二生肖专家、国家遗产厅非物质文化遗产委员会委员长千镇基（音）表示：“传统上忌讳马年女性的风气，似乎是日本殖民统治时期从日本传入的。”据千委员长介绍，事实上，朝鲜王妃中包括贞显王后（1462年∼1530年）在内，共有五位属马。这意味着当时并无对马年的排斥感。他强调：“偏好羊等作为女性生肖的习俗，是越来越重视进取精神的现代社会所不适用的老话。”将今年称为“红马之年”也与我们的传统相去甚远。丙午年虽意味着“火”的气运，但将其与颜色挂钩解释是不妥的。国立民俗博物馆学艺研究员河度谦表示：“贴上五方色、称为‘赤马之年’的文化，也推测是在日本殖民统治时期传入的。不仅传统依据薄弱，且像‘金猪年’一样商业色彩浓厚。”。● “钉木桩”游戏亦源于马韩民族至少从石器时代起就与马共同生活。据民俗博物馆发行的《韩国民俗象征辞典——马篇》记载，在首尔江东区岩寺洞遗址和庆尚南道金海贝冢等地发现的马牙齿便是依据。济州汉拿大学生命资源学部教授金炳善补充道：“一般认为从青铜器时代开始正式饲养马匹。东濊和高句丽有矮小的果下马。”大韩民国政府成立后，马仍然是重要的运输、移动工具。有记录显示，6•25战争后首尔街头马车与军马穿梭繁忙。但随着工业化推进，马被视为“障碍物”，最终除旅游用马外，从市中心消失了。如今只能在地名中寻其踪迹，如曾有朝鲜时代牧马场的首尔城东区马场洞、饲养雌马的广津区紫阳洞等。比较文学会会长郑然学说：“1950年代末，马车夫们常在市场或车站附近等待搬运货物。随着道路上汽车奔驰，以及马车禁行区的出现，马便从城市中消失了。”但马依然存在于我们的语言与生活之中。“快马加鞭”是催促或鼓励做得更好的代表性说法。“钉木桩”游戏中的“木桩”，指的并非木头或铁柱，而是形容“马匹如堤坝般排列”的形状。在西方，马同样尊贵。英语圈有谚语“若发现马蹄铁，好运将至（If you find horseshoe, you’ll have a good luck）”。恰逢包含传递幸运的马蹄铁在内，可一览世界马文化的特别展览“马儿真多”正在民俗博物馆举办，展期至3月2日。馆长张尚勋表示：“无论东西方，马对拓展人类空间局限做出了贡献，其中蕴含着‘挑战新世界’的精神。”引导亡者前往冥界的骑马人偶“木偶”。李知允记者 leemail@donga.com