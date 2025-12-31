李在明1月4日至7日对中国进行国事访问……新年首次出访

韩国总统李在明将于明年1月4日至7日对中国进行为期4天的国事访问。作为新年第一个出访地，他将访问中国，与中国国家主席习近平举行第二次首脑会谈。这是继前总统文在寅之后韩国总统时隔6年再次访问中国。青瓦台发言人姜由桢当天在新闻发布会上表示：“通过此次访问，两国首脑将在庆州亚太经合组织（APEC）峰会后时隔两个多月再次会面。双方将就巩固韩中战略伙伴关系全面恢复趋势、提升供应链、投资、数字经济、应对跨国犯罪、环境等民生做出实质性贡献的具体成果的方案进行讨论。”李在明将于4日至6日在北京与习近平举行首脑会谈和国宴等正式日程，目前正在协调与中国其他高层人士见面的日程。预计此次首脑会谈将讨论韩国引进核动力潜艇、中国在黄海设置构筑物、台湾海峡两岸问题等悬而未决的议题。鉴于韩国政府通过和周边国家的关系推动南北对话的意愿日益明确，外界也预测韩方将请求中方在半岛和平和朝鲜无核化方面发挥作用。姜由桢表示：“这是在相互合作的关系中就整个东北亚局势进行交流的场合。”李在明将于6日和7日访问上海。青瓦台表示：“在上海将迎来2026年白凡金九先生诞辰150周年和上海临时政府大楼100周年之际，回顾其历史意义。今后将在引领韩中未来合作的风险投资、创业领域促进两国企业间的伙伴关系。”朴训祥记者、申圭镇记者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com