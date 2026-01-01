进入“出口5强-股指5000”的一年



去年，韩国出口额排名世界第六位，突破7000亿美元大关。综合股指Kospi一年内上涨75.6%，在世界主要国家中上升率最高。这是战胜2024年12月3日紧急戒严事件后政治、社会混乱持续不断，新政府上台、韩美关税谈判和全球供应链剧变等不容小觑的对内外挑战取得的成果。有评价称，韩国经济积累的增长潜力和恢复弹性再次得到了确认。



7000亿美元（约1013万亿韩元）的出口额是美国、德国、中国、日本、荷兰等出口最强国家的领域。美国不仅对敌对国家、对同盟国也像武器一样挥舞高关税等，将贸易政策基调转变为保护主义，因此有人叹息“自由贸易时代已经结束”。在这种情况下，“出口型韩国”再次将危机转化为机会。



一直被认为是韩国出口弱点的G2偏重结构也出现了变化的征兆。去年对中国和美国的出口比重为36%，比前一年有所减少。尽管如此，现代汽车、起亚的电动汽车出口到欧盟，对东南亚和中南美出口大幅增加，主导了整体出口增长。在半导体、汽车等现有主力出口产业的基础上，还成功搭载了造船、防卫产业、K-Beauty（韩国美妆）、K-Food（韩国食品）等新的增长引擎。



因尹锡悦前总统遭弹劾和爆发关税战争，韩国综合股指去年4月初跌至2284点，在李在明政府上台后突破3000点大关，后又顺利突破4000点大关。随着新政府的股东亲和政策，综合股指主导股三星电子、SK海力士的股价比1年前分别上涨125%和280%，产生了巨大的影响。即便是受到了人工智能热潮引发的“半导体超级周期”的影响，但如果没有韩国企业拥有高带宽存储器等人工智能时代要求的产品，也无法期待股价水平。



为了新年韩国的出口更上一层楼，需要新的契机。即将于1月初举行的韩中首脑会谈上讨论的韩中自由贸易协定第二阶段谈判，以及最近李在明总统表示有意加入的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，都可以成为这样的跳板。韩中自贸协定是改变对华贸易逆差基调的机会，加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》则是扩大与日本、墨西哥贸易的转机。



韩国和日本的出口额差距在去年缩小至300亿美元以内。今年增长率再次超过2%、韩国综合股指突破政府承诺的“5000点”也进入了韩国经济的视野。如果能为韩国出口企业的挑战加油，并点燃企业家精神的话，丙午年新年将成为韩国进入“全球出口五强”的元年。

