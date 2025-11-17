韩国企业加快国内投资速度……应当作跃升为“全球制造业枢纽”的契机



李在明总统16日会见三星、SK、现代汽车、LG、HD现代、Celltrion（赛尔群）、韩华等企业的总裁，要求扩大国内投资和就业。随着韩美关税、安保谈判的结束，企业对美投资剧增，此举是在要求积极应对可能发生的“制造业空洞化”。对此，各大企业提出攻击性的国内投资计划，积极回应了政府的要求。



关税谈判达成协议后，韩国出口产品可以在美国市场与日本、欧盟展开平等竞争，但同时韩国的企业和政府也承担了巨大的投资负担。除了政府主导的2000亿美元投资外，企业还必须在特朗普政府任期内确定1500亿美元“让美国造船业再次伟大”（韩美造船合作）投资，半导体、汽车、充电电池领域投资1500亿美元。



韩国政府和企业的总投资额为5000亿美元（728万亿韩元），相当于明年韩国政府的预算额。企业要承担的投资也达到3000亿美元，相当于今年韩国国内制造业设备投资额1000亿美元的3年总额。即使分阶段进行，也有不少人担心会萎缩该企业的国内投资余力。他们提供的优质工作岗位也有可能减少。



在这种情况下，各大企业表明国内投资意志是鼓舞人心的。三星电子为了应对人工智能时代半导体的需求，决定在2028年之前竣工京畿道平泽区最尖端工厂等，加快投资速度。据悉，SK集团也正在准备增加对龙仁半导体集群等的投资。现代汽车集团公开表示，到2030年为止，将向国内汽车设施和人工智能、机器人领域投资125.2万亿韩元，比原先的计划增加8万亿韩元以上。LG集团也再次确认了5年内投资100万亿韩元的计划。HD现代和韩华海洋计划同时扩大国内造船厂和美国投资的设施，扩大合作体制。



威胁韩国制造业基础的对美投资是威胁“世界第六大制造业强国”的重大因素。但是，如果韩国企业提高国内研发力量和生产性，成功守护竞争力，将成为在全球供应链中巩固韩国“制造业枢纽”地位的契机。韩国政府和政治界不应该只用嘴鼓励企业在国内投资，而应该提出能激发他们挑战意志的明确的政策性解决方法。

