法国养老金改革推行两年后中断……如果改革受阻，将是如此艰难



法国众议院决定将开始领取养老金的时间从62岁逐渐推迟至64岁的养老金改革措施在实施2年零2个月后叫停。法国政府为了通过明年的预算案，急需在野党协助，向众议院提交了中断退休金改革的议案。重启时间推迟到下届大选以后的2028年，因此能否再次实行还是未知数。两年前，政府跳过议会表决，利用政府可以立法的宪法特别条款，强行推进退休金改革，最终还是搁浅了。



2023年3月，法国总统马克龙表示，“相比民意调查中的支持率，我更愿意选择国家整体的利益”，抛出了养老金改革的杀手锏，并从当年9月开始实行。但是，由于舆论对收入减少的反对和政治圈趁机而动的反对，改革经历了危机。在过去的2年里，总理5次易人，政治持续混乱，最终政府举起了白旗。法国政府预测，由于退休金改革的中断，今后两年将追加22亿欧元（约3.7万亿韩元）的费用。如果改革不能恢复，负担会更大。



一度被认为是成功范例的法国养老金改革以失败告终，其教训是，一旦“福利病”加深，就难以治愈，即使改革再紧迫，也不能在没有社会层面的说服和团结努力的情况下强行推进。养老金领取者增速是法国2.4倍的韩国，应该把它作为反面教材。韩国虽然比法国承受着更大的改革压力，但改革却停滞不前。今年3月国会时隔18年就参数改革达成一致，却只进行了“多缴多领”的半边改革，结构性改革的后续讨论实际上处于停滞状态。最近受到股价上涨的鼓舞，甚至出现了“只要提高运营收益率，即使不进行结构改革，也可以避免年金枯竭”的错误期待。



李在明总统13日表示，“必须通过6大核心领域的结构改革，使潜在增长率反弹”，把养老金改革列为主要课题之一。只有从具有改革意志和动力的政府任期初期开始强力推进，才能取得成功。如果考虑到选举，看着舆论的脸色犹豫不决，稍有不慎就会错过黄金时间。必须铭记，养老金改革越是拖延，社会矛盾就会加剧，未来一代要承担的负担就越大。

