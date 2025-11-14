古里二号核电机组延长使用时间，可运行至2033年

因设计寿命已满而停运2年零7个月的韩国第三座核电站古里二号机组经过3次审议后，将重新投入使用。不过，由于迟迟才作出决定，从重新启动到2033年为止，运行时间已只剩大约7年。原子能安全委员会13日召开会议，就古里二号机组继续运行（延长使用时间）议案，6名在籍委员中有5人赞成，决定延长运行10年。至此，古里二号机组以设计寿命结束的2023年为基准，可以继续运营到2033年。负责核电站运营的韩国水力原子力计划在3个月内重新启动古里二号机组。年发电量为650兆瓦。古里二号机组1983年4月9日首次投入商业运营，是除了之前永久停止的古里一号机组（2017年6月停止运行）和月城二号机组（2018年6月停止运行）之外历史最悠久的核电站。古里二号机组的设计寿命在2023年4月8日达到40年，运营许可已经到期，目前核反应堆处于停止状态。虽然在启动过程中可以延长寿命，不间断地运营，但由于文在寅政府的“脱核电站”政策，延长使用的程序久拖未决，最终中断了运行。有分析认为，由于原子能安全委员会的决定，预计到2029年结束设计寿命的其余9座核电站延长运行时间也亮起了绿灯。世宗=金秀贤记者 newsoo@donga.com