小规模面对面考试也出现“人工智能作弊”……韩国的大学仍然毫无防备



继高丽大学和延世大学揭发利用生成型人工智能程序“聊天GPT”的学生集体作弊行为后，包括首尔大学在内的其他大学也发生了类似的作弊行为。与在大规模非面对面考试中出现作弊行为的高丽大学或延世大学不同，首尔大学处于小规模面对面考试的情况。“人工智能作弊”不分线上和线下正在扩散。



首尔大学在最近举行的教养科目“统计学实验”期中考试中，部分学生在聊天GPT的帮助下制定了答案。该科目是30多名听课生的面对面授课，去年12月也曾被提出过类似的疑惑，但由于证据不足，在没有受到惩戒的情况下结束。今年6月，在首尔女子大学专业科目面对面考试中，部分学生用人工智能制作叙述型试题的事实被揭发，被处以0分处理。据悉，所有课程和考试都在网上进行的网络大学中，人工智能作弊行为非常普遍，甚至出现了“正直就要吃亏”的说法。3年前聊天GPT面世后，问题一再出现，但韩国诸多大学仍处于无防备状态。



对于大学的人工智能作弊行为，指责学生缺乏伦理意识的呼声很高。但是，正如人工智能带来的革命性变化一样，需要回顾一下教育现场是否也在发生变化。海外主要大学摆脱了单纯的知识传授和正确答案的评价方式，制定了符合人工智能时代的学习和评价战略，提出了在此过程中允许使用人工智能到什么程度的指导方针。但是在韩国，只有极少数大学制定了运用人工智能的方针。由于长期冻结学费导致财政恶化，对“人工智能作弊”面前脆弱的大型非面对面授课正在增加，因此制定人工智能方针是奢侈的。



即便是财政宽裕的中小学中，也有17个市、道教育厅中的7个尚未制定使用人工智能的相关指导方针。已经制定方针的地方，也只是提出了“必须伦理性地使用教育”等原则，因此被评价为有名无实。中学的评价结果被用于升学，因此对公正性问题尤为敏感。应该根据“聊天GPT世代”使用人工智能已成日常的现实，改变教育和评价方式，对于中小学，应出台教育部层面的具体应用方针。

