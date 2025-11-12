参议院通过临时预算案 美国联邦政府停摆结束在望

10日（当地时间），美国参议院通过了结束联邦政府“停摆”（临时业务停止）的2026财年（今年10月至明年9月）临时预算案。此前期间，联邦政府经历了历史上最长的41天停摆期。据此，经过美国众议院投票和唐纳德•特朗普总统签署，最快12日（韩国时间13日）停摆有望结束。由于众议院中共和党占据多数，通过预算案其实并非难事。特朗普总统在当天参议院投票前表示，“我们将非常迅速地重启国家。”当天参议院以60票赞成、40票反对的投票结果，最终通过了共和党主导的临时预算案。共和党53人中52人赞成，民主党议员8人（包括一名民主党倾向的无党派人士）脱离党立场投了赞成票。此前两党在公共健康保险“奥巴马医改”补贴延长问题上尖锐对立。对此，共和党领导层承诺在下月中旬前在参议院进行奥巴马医改补贴延长议案投票，部分中间倾向民主党议员转而赞成。停摆结束后，联邦机构运营将重启，低收入群体营养补充援助计划（SNAP）也将恢复正常。原定8日在美国华盛顿史密森尼国立亚洲艺术博物馆开幕但因故推迟的“李健熙收藏”展览，预计在经过准备期后举行。华盛顿=申振宇记者、李基旭记者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com