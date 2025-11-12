李在明政府将对“参与内乱”的公务员进行人事清算

李在明总统11日表示，“追究参与内乱者的责任不应该依靠特检，而是应该独自进行”，要求对涉嫌参与12·3紧急戒严的公职人员采取大规模的调查和人事措施。国务总理金民锡表示，将组建泛政府层面的专班，到明年1月为止进行政府层面的调查。据分析，在内乱特检调查进入终结程序的情况下，此举旨在大幅更换参与紧急戒严的高层公务员，在明年6月地方选举之前延续“清算内乱”的架构。金民锡在当天直播的国务会议上表示：“随着内乱审判和调查的长期化，克服内乱工作停滞不前。还有人提出参与内乱者被列入晋升名单的问题，在公职社会内部引起不和，降低国政推进动力。”他提议组建“尊重宪法、革新政府专班”。他向李在明报告：“专班的目标是确保以参与或协助内乱的公职人员为对象采取适当的人事措施的依据。到明年1月为止结束调查，农历过年前采取后续措施，最大限度地减少公职社会的动荡。”对于金民锡的提议，李在明当即回答称：“这是理所当然的事情。关于内乱的责任，根据参与程度不同，有要刑事处罚的事项，也有要追究行政责任的人，也有要追究人事责任或采取人事措施程度的低水平，所以非常有必要。”据总理室透露，“尊重宪法、革新政府专班”由国务协调室长担任总团长，计划在49个中央行政部门分别设立专班，对参与或协助12·3紧急戒严的行为展开内部调查。特别是对于强烈提出参与嫌疑的军队、检察、警察以及外交部、国防部、行政安全部等12个机关，决定进行集中检查。专班将以通过举报提出相关疑惑的人为对象，通过采访、书面调查、手机及电脑取证等，对紧急戒严过程中的事前模拟、实行、事后正当化、隐瞒等行为进行大规模的人事措施。国民力量党强烈反对称，“李总统宣示了政治报复的意志”。该党首席发言人崔宝允在评论中表示：“文在寅政府时期叫‘清除积弊’，如今叫‘清算内乱’，只是改变了名称，本质是一样的。这是要筛查出对政权不顺眼的公务员，清除持不同意见者，政治报复的刀锋再次闪现。”她声称：“因放弃大庄洞案上诉，令政局变得不利，政府企图再次用‘妄想内乱框架’转移国民视线。”她主张：“不要折腾善良的公务员，先接受大庄洞案的审判，才是对国民的基本道理。”尹多彬记者、李采完记者 empty@donga.com、chaewani@donga.com