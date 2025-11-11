韩美研究团队成功破解癌症转移过程秘密

国内研究团队在世界上首次阐明了癌细胞向其他部位扩散的癌症转移过程或为治愈伤口免疫细胞移动的过程中细胞移动的原理。韩国科学技术院（KAIST）10日表示，生命工程学系硕座教授许元道研究团队与生物及脑工程学系硕座教授曹光贤研究团队、美国约翰斯•霍普金斯大学李甲相教授团队共同阐明了细胞在没有外部信号的情况下自行决定移动方向的“自主驾驶机制”。该研究在国际学术期刊《自然通讯》10月31日号上发表。研究团队开发了能够确认细胞内蛋白质如何相互作用的新成像技术“INSPECT”。利用该技术观察了调节细胞移动的核心蛋白质“Rho系列蛋白质”。结果阐明，这些蛋白质不仅像已知那样起到划分细胞前后的作用，还根据与哪种蛋白质结合来决定“直行”或“方向转换”。研究团队组合了15种“Rho”蛋白质和19种结合蛋白质，分析了总共285对相互作用。其中139对发生了实际结合，确认了特定蛋白质组合（Cdc42-FMNL）负责细胞的“直行”，另一种蛋白质组合（Rac1-ROCK）负责细胞的“方向转换”。研究团队将Rac1蛋白质结构一部分变形，使其无法与起到“手柄”作用的ROCK蛋白质结合，结果细胞无法改变方向，只能持续直线移动。许元道教授表示：“此次研究阐明了细胞移动不是随机运动，而是根据Rho蛋白质与其他蛋白质的结合精密控制的事实。”“新开发的INSPECT技术将有助于阐明癌症转移和神经细胞移动等多种生命现象和疾病分子机制。”此次研究得到了三星未来技术培育财团和韩国研究财团的支援。崔智媛记者 jwchoi@donga.com