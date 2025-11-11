让人头疼的创新移动出行……必须出台电动滑板车综合对策



共享电动滑板车于2018年被首次引进韩国。它不会诱发环境污染，可以低价轻松使用，以年轻人为中心迅速获得了人气。7年后的今天，人们看待电动滑板车的视线，从“创新移动出行”沦为“凶器移动出行”。这是因为，作为出行手段，它处于规制的死角地带，不仅威胁到使用者本人的安全，还威胁到行人的安全。



据韩国道路交通公团透露，2019年电动滑板车交通事故为447起，2021年首次超过1000起，从2022年起增至2000多起。更严重的是，十多岁用户引发的事故从2021年的549件增至2022年的1032件、2023年的1021件，占全体事故的近一半。



根据道路交通法，电动滑板车不属于汽车，也不属于自行车，被分类为个人移动装置。根据现行法律，要想驾驶电动滑板车，必须拥有从16岁起可以获得的“第二种原动机装置自行车执照”以上的驾照，但相当多的十多岁用户无证驾驶电动滑板车。虽然法律规定使用者的驾驶证义务，但电动滑板车租赁经营者记认驾驶证的程序并非法律义务事项，因此企业在不具备驾驶证认证程序的情况下运营。



在松懈的制度和管理下，青少年无证租赁和使用电动滑板车的件数从2021年的3531件剧增到去年的20068件。调查结果显示，2023年发生的电动滑板车事故中有34%是无证驾驶，其中67%是青少年。



青少年无证驾驶电动滑板车引发的事故频繁发生。上个月在仁川，为了从两名中学生驾驶的电动滑板车中救出2岁的女儿，30多岁的母亲受了重伤，去年在一山湖水公园，一名60多岁的女性被两名女高中生驾驶的电动滑板车撞死。



据推算，目前运营共享电动滑板车的企业有10多家，用户数超过100万人。据警察厅透露，从2022年起到去年为止，3年间因电动滑板车事故导致73人死亡，7000多人受伤。



国民力量党国会议员金素熙表示，“应该停止有法律却不起作用、有制度却无人负责的现实”，最近代表提议了删除电动滑板车的法律地位、禁止其运行的《“电獐子”禁止法》。电獐子是电动滑板车和獐子的合成词，指称它会像瞬间冲进车道的獐子一样引发惊险事故。



希望政府方面能够制定综合对策，不要再因“电獐子”让无辜市民受伤或失去生命。专家们一致认为，需要加强租赁企业的驾照确认程序、限制速度、义务加入保险等实质性限制。



在法国巴黎、西班牙马德里、澳大利亚墨尔本等地，因接连发生事故和不便，曾全面清退共享电动滑板车。如果制度制定和管理监督困难，无法保障市民的安全，就应该考虑禁止运行的方案。

