Rosé《APT.》与K-pop猎魔女团《Golden》入围格莱美奖综合类奖项

引发全球热潮的BLACKPINK成员Rosé（本名朴彩英）的《APT.》与动画《K-pop猎魔女团》主题曲《Golden》，入围美国大众音乐界最高权威“格莱美奖”综合类奖项（general fields）最终候选名单。尤为引人注目的是，《APT.》在格莱美奖最高奖项级别的3个类别中，有2个获得提名。据当地时间7日美国国家录音艺术与科学学院（NARAS）消息，定于明年2月举行的第68届格莱美奖中，Rosé与布鲁诺•马尔斯合唱的《APT.》入围年度歌曲、年度唱片及最佳流行对唱/组合表演等3个类别候选名单。年度歌曲、年度唱片与年度专辑一同被视为格莱美奖最高奖项。奈飞（Netflix）动画《K-pop猎魔女团》的原声带《Golden》也获得年度歌曲等5个类别提名。由此，《APT.》与《Golden》将在年度歌曲和最佳流行对唱/团体表演2个类别中同台竞技。HYBE与环球音乐集团旗下厂牌GeffenRecords合作推出的新生代女团KATSEYE同样入围最佳新人奖和最佳流行对唱/组合表演候选名单，由此跻身综合类奖项角逐行列。曾荣获美国托尼奖6项大奖的韩国原创音乐剧《也许是美好结局》入围最佳音乐剧专辑候选名单。创立于1959年的格莱美奖与公告牌音乐奖（BBMA）、全美音乐奖（AMA）、MTV音乐录影带大奖（VMA）并称为美国四大音乐颁奖礼。该奖项注重音乐艺术完成度，其权威性广受认可，即便仅获得提名亦被视为殊荣。在K-pop领域，防弹少年团（BTS）虽于2021至2023年连续三年入围最佳流行对唱/组合表演类别，但始终与奖项失之交臂。美国本土舆论密切关注K-pop在格莱美奖的突破性进展。《洛杉矶时报》评论称：“K-pop终于跻身主要奖项提名行列，这表明投票者已开始将其视为具备艺术价值的文化现象，而非短暂热潮。”《福布斯》杂志指出：“《APT.》与《Golden》获得提名具有历史意义但实至名归——它们本就是格莱美候选名单中最具资格的歌曲。”大众音乐评论家郑旻宰（音）分析称：“若说以往K-pop更多依赖粉丝狂热，此次入围则建立在当地广泛受众基础之上，标志着实质性进步。但鉴于两首作品均采用英语歌词的流行曲风，格莱美对K-pop的接纳限度仍可见一斑。”第68届格莱美奖颁奖典礼定于2026年2月1日在美国洛杉矶加密货币网体育馆举行。史智媛记者 4g1@donga.com