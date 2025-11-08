妻子见丈夫遗照瘫坐哭泣 亲属忆其勤恳工作未办婚礼

妻子最终瘫坐在地。照片中的丈夫身着黑色正装，系着领带，面带柔和微笑。妻子凝视照片许久，随后低下头，抽泣痛哭了好一阵。原本弥漫寂静的灵堂充满了哭声。7日下午3时许，在蔚山南区蔚山医院殡仪馆，设置了前一天在南区东化洞韩国东西发电公司内锅炉塔倒塌被埋身亡的全某（49岁）的灵堂。全某的亲戚红着眼圈说道：“（全某）只与配偶进行了婚姻登记，连婚礼都没能举行，一直忙于工作”，“他是不分昼夜勤恳工作的侄子。”据遗属介绍，全某居住在首尔，作为日用工到地方出差。全某曾经营一家肉铺，后因收入不佳关门，在寻找能赚更多钱的工作期间，为补贴生活费开始做日用工。此次也是以合同工身份找到活计来到蔚山，却遭遇变故。听到全某的消息，妻子因冲击无法正常支撑身体，在全某弟弟的搀扶下在灵堂外进出。遗属们愤慨地说：“不是建筑物倒塌，而是顶梁柱倒塌”，“每次在新闻上看到这种事故，都觉得以后不会再发生了，却每次都重复。”当天，在埋压事故现场，失去亲人的家属们难以掩饰悲痛。另一名死者李某（64岁）的遗体临时安放在南区中央医院殡仪馆，当天下午闻讯赶来的遗属们抵达，令周围人感到痛心。遗属们以相对沉静的表情进入殡仪馆，随后抑制不住的泪水夺眶而出，痛哭流涕，之后又以惶惑的表情守在现场。前一天在事故现场遇到的一对老夫妇哽咽着对记者说：“儿子被埋了，知道事故现场在哪儿吗？”据悉，此次事故受害者均为30至60多岁男性，其中还有30岁青年，更添惋惜之感。蔚山=千钟炫记者、蔚山=都英振记者 punch@donga.com、0jin2@donga.com