日本游客遇难者的运柩费用和国格



去年年初，日本地面波电视台TBS播放了讲述韩日之间爱情故事的电视剧《Eye Love You》。这是去日本打工的韩国男性和日本上班族女性的故事。地面波广播在黄金时间段晚上10点播出，在当地颇有人气。



据悉，2日被酒后驾驶轿车撞死的58岁日本女性也是该剧的粉丝。她和女儿以三天两晚的日程来到韩国，第一天晚上在首尔东大门站十字路口遭遇了惨祸。她们是在去10集电视剧最后场面登场的洛山公园的路上。自称是该事件遗属的人物X（前推特）上说：“母亲以前就说过想去名为《Eye Love You》的电视剧拍摄地洛山公园。”



就像这样的电视剧一样，成为电视剧最后背景的洛山公园是男女主人公确认彼此心意并结束故事的幸福场所。一名50多岁的日本女性前往这一场所的旅程以悲剧告终。



与有句号的电视剧不同，现实还在继续。因此更具悲剧性。失去母亲的女儿因膝盖和额头受伤住进了韩国的医院，在日本的遗属们急忙赶到了韩国。面对在异国他乡的忙乱事件，遗属们连踏踏实实悼念故人的时间都没有。因为仅将尸体运回日本的费用就高达1500万韩元。这种情况一公开，加害者方面就表示要支付这笔费用。此人喝着3瓶烧酒后深夜驾驶特斯拉，奔驰时酿成了这一事故。



遗憾的是，如果韩国政府能够更加积极地出面会怎么样。如果运柩费不是加害者，而是政府先支付的话，那么韩国给死亡的日本女性的家人带来的疙瘩会不会变小一点呢?



这或许与韩国这个国家的国格有关。因为在日本，不把此次事件视为加害者个人问题的视线正在抬头。朝日电视台等当地媒体已经指出：“韩国对酒后驾驶致死处罚较弱。”



当然，韩国政府也没有坐视不理。警方公开了遗属因运输费用而苦恼的事实，试图给予帮助；还向来到韩国的遗属们提供了住宿。但是据说没有办法支付这笔不低的运柩费。警方人士表示：“外国人在韩国遭受犯罪损失时，也可以通过国家出面补偿损失的‘犯罪受害者救助制度’获得补偿，但不适于交通事故等过失犯罪。”



来到韩国的外国人发生事故时，政府曾支付过丧葬费，这一点也令人遗憾。2022年梨泰院惨案当时，政府向外国人遗属支援了最高1500万韩元的葬礼费用和2000万韩元的生活支援金。这次真的没有办法了吗？



访问韩国的外国人去年为1637万名，比一年前增加约48%。据说今年会有更多的客人光顾。不能再重复58岁日本女性的事例了。

